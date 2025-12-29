日本公認心理師ネットワークが、2026年2月7日15時00分から16時20分まで、『子どもの思いやりはどう育つのかーー向社会性発達の光と影ーー』でオンラインセミナーを開催します。

近年、心理学の領域において多くの革新的な研究が行われています。このオンラインセミナーシリーズでは、今をときめく若手研究者の先生に、その最先端の研究内容や見解を共有していただき、参加者に新たな知識や視点を提供したいと考えております。思いやりはいつ，どのように芽生え，そして洗練されていくのでしょうか。本セミナーでは，最新の発達心理学の知見から，子どもの向社会性のリアルな姿を紐解きます。幼児期に見られる純粋な援助や分配行動から，児童期に現れる複雑で戦略的な社会的配慮，そしてそれらを促進する感謝という感情の機能までを概観します。また，子どもが思いやりの効果を低く見積もってしまう「過小評価」のバイアスなど，向社会性発達の『光と影』の両面に焦点を当てます。子どもたちの社会的な育ちをより深く理解し，支えるための手がかりを皆さまと共有できれば幸いです。【受講対象者】公認心理師、臨床心理士、精神保健福祉士などの対人援助職の方また、それを志す大学院や大学生

【講師】小國龍治先生（就実大学 心理学部 講師）【解説】石川信一先生（同志社大学 心理学部 教授）【モデレーター】安東大起（パーマネント・クリエイティブ・マインド 代表理事）

日時：2026/2/7 (土)15:00 - 16:20方法：オンライン開催参加費：980円

【資料について】当日の講演資料は、別売りです。希望者のみ1000円で購入することができます。こちらのサイトで販売予定です。https://pcmhimeji.thebase.in/見逃し配信は2026年8月末まで視聴可能です。【参考】石川信一先生が講師の一員をされている「 こころあっぷ指導者養成研修会」が2026年2月28日（土）に開催されます。詳細はこちら：http://mentalhealthprogram.jp/workshop/1443/小國龍治先生のHPはこちら：https://ryujioguni.wixsite.com/main

