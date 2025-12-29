Crisp Melo（クリスプ・メロ）は、12月20日に初のワンマンライブを成功させたことに続き、4曲目のシングルとなる「キラミライ」の配信を開始いたしました。「キラミライ」は、Crisp Meloが歩む「旅（journey）」をテーマに、仲間と共に未来へ踏み出す希望を描いたエモーショナルポップです。高揚とやさしさを兼ね備えた一曲となっています。

歌詞はメンバー・飯田愛梨による書き下ろし。

過去の不安や迷いを抱えながらも、仲間の存在が未来を光へ変えていく--そんな等身大の想いが、「You can do it if you try」「幾千の夜を渡って 夢の先へ」といったフレーズで描かれています。Crisp（鋭く弾ける強さ）とMelo（そっと寄り添う優しさ）というグループの二面性が、歌詞とサウンドに自然に溶け込み、Crisp Meloらしい「温度のある前進」を感じさせる楽曲構成となっています。

ジャケットデザインはメンバー・紫乃亜月が担当。

夜空に広がる星々は、Crisp Meloの5人それぞれの個性・色・歩んできた道を象徴しています。星々が右上の光へ向かって流れるように配置されているのは、「未来へ進む勢い」「希望の方向性」「Crisp Meloとファンが同じ光へ向かう姿」をイメージして設計されました。背景に広がる柔らかな光の帯は、楽曲のテーマである「キラミライ（自分たちで描き続ける未来の光）」が差し込む瞬間を視覚化しています。

メンバー自身の手によって歌詞とアートワークが生まれたこの作品は、Crisp Meloの等身大の成長と決意を、最もリアルに刻んだ1曲となっている。■Crisp Melo - キラミライhttps://lnk.to/CM_Kiramirai

【PROFILE】阿保瞳月（アボシズク）・飯田愛梨（イイダアイリ）・大曲李佳（オオマガリモモカ）・紫乃亜月（シノアツキ）・橘ゆきな（タチバナユキナ）の5人組ガールズポップグループ。グループのデビューは2025年10月22日。【オフィシャルサイト】https://www.crispmelo.com/ 【YouTube】https://www.youtube.com/@crispmelo_official【X】https://x.com/crispmelo_info【TikTok】https://www.tiktok.com/@crispmelo_official【Instagram】https://www.instagram.com/crispmelo_official