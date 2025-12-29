楽天銀行との投資用不動産ローンに関する包括保証契約の開始について
株式会社日本保証(以下、「当社」)は、2025年12月29日付で、楽天銀行株式会社(東証プライム上場、証券コード：5838、以下、「楽天銀行」といいます。)と「投資用不動産ローン」(以下、「本商品」といいます。)に関する包括保証契約を締結いたしました。
これに伴い、2026年初旬より、楽天銀行が取り扱う本商品にかかる保証業務の取り扱い開始を予定しております。
本保証は、楽天銀行が提供する、アパートやマンションなど投資用不動産の購入費用のローンに対して保証いたします。購入資金以外にも、以前に借り入れたアパートローンの借り換え資金などとしても利用することができます。また、不動産は物価上昇やインフレに強いとされており、リスクヘッジ･分散投資先として多くの投資家から選択されております。
当社は、不動産関連の保証事業に注力することを重点施策として掲げ、保証残高の増加を図ってまいりました。今般、本商品の保証提携開始により、保証残高の一層の積み上げが期待されるとともに、今後も当社及び提携先金融機関の特性を活かし、お客様への金融サービスの向上や多様なニーズにお応えしてまいります。
【楽天銀行概要】※2025年9月30日時点
商号 ：楽天銀行株式会社
本店所在地 ：東京都港区港南二丁目16番5号
代表者の役職・氏名：代表取締役社長 東林 知隆
事業内容 ：電子メディアによる銀行業
資本金の額 ：32,642百万円
設立年月日 ：2000年1月14日
【取扱商品概要(予定)】
商品名 ：投資用不動産ローン
資金使途：新築・中古居住用賃貸不動産購入資金
借入形式：証書貸付
融資金額：10億円以内
契約期間：1年以上35年以内
融資利率：楽天銀行 所定利率
返済方式：元利金均等返済・元金均等返済
※ その他、ご利用にあたりましては、様々な条件がございます。