Genome&Companyの化粧品ブランド「UIQ（ユイク）」は、プレミアムビューティーサロン「SALON HE:ARTS（サロンハーツ）」と戦略的パートナーシップを締結し、韓国および日本市場の拡大に向けた共同マーケティングおよび協業プログラムを本格的に展開すると、23日に発表しました。今回の提携により、両社はSALON HE:ARTS漢南（ハンナム）店を起点に、UIQ製品のテストゾーン運営および体験機会の提供を行います。あわせて、グローバルインフルエンサーを対象としたメイクアップコンサルティングやコンテンツ制作、韓国・日本のVIP顧客向けビューティークラスの開催など、多角的なコラボレーション施策を展開する予定です。実際のメイクアップ現場で培われたアーティストのK-ビューティーノウハウを、日韓両国のMZ世代へ届けることを目的としています。

本プログラムには、ペ・ドゥナ、チョン・ホヨン、ムン・ガヨンといった韓国を代表する女優や、ボーイズグループRIIZEのメイクアップを担当することで知られる、SALON HE:ARTS所属のイ・ジュンソン理事をはじめとするトップアーティストが参加します。「K-ドラマヒロインルック」や「K-アイドルルック」など、SALON HE:ARTSならではのシグネチャースタイルを体験できる点が特徴です。UIQは今回のパートナーシップを通じて、主力製品である「クーリングパッド」および「クリームミスト」の顧客接点を大幅に拡大する方針です。中でも「バイオーム レメディ ポアリセット クーリングパッド」は、毛穴ケアやむくみケアに優れた製品として、プロフェッショナルの間で「清潭（チョンダム）サロン必須アイテム」と称されるほど高い評価を得ています。今回の協業を通じて、メイク前のスキンコンディションを整え、ツヤ感を引き出すK-ビューティーのマストハブアイテムとしての認知拡大を目指します。Genome&Company コンシューマーグループのソ・ジンギョン常務は、「UIQの技術力を凝縮した製品と、SALON HE:ARTSが持つ専門的なメイクアップノウハウが融合することで、韓国・日本の顧客に新たな消費者体験プラットフォームを提供できるようになりました。今後も両国市場において、共同マーケティングやコラボレーションを通じ、UIQならではの差別化された競争力を継続的に強化していきたいと考えています」とコメントし、また、SALON HE:ARTSのペク・フングォン代表は、「SALON HE:ARTSは、メイクアップの専門性と顧客体験を軸に高い満足度を築いてきたサロンです。UIQとの協業を通じて、より実践的で最新のK-ビューティーカルチャーを提案できると期待しています」と述べ、「韓国・日本での共同クラスをはじめとする多様な体験型プログラムを通じて、K-ビューティーの強みとノウハウを自然に体感してもらいたいと考えています」と語りました。なお、SALON HE:ARTSはソウルのビューティー中心地である清潭（チョンダム）および漢南（ハンナム）に拠点を構えるプレミアムトータルビューティーサロンです。約70名のセレブリティやインフルエンサーを専属で担当しています。最近では、有名フォトグラファーのキム・ヨンジュン氏と共に、「K-ドラマの主人公になる瞬間」をコンセプトとしたK-ビューティー体験型コンテンツスタジオ「Seoul Frame by HE:ARTS」をオープンし、外国人観光客を中心に高い関心を集めています。現在、UIQの人気製品である「クーリングパッド」や「パンテンシブ クリーム」などは、清潭洞（チョンダムドン）に位置するSALON HE:ARTS内の体験ゾーンにて展開されています。

■日本総代理店株式会社アイケイ（代表取締役社長 中島靖隆／HP https://www.ai-kei.co.jp/ik）は、UIQをオフライン店舗へ導入しています。本社 :〒453-0809 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目26番8号 KDX名古屋駅前ビル5階東京支社 :〒104-0061 東京都中央区銀座一丁目7番3号 京橋三菱ビル７階■ Qoo10 UIQ公式ページhttps://www.qoo10.jp/shop/uiq-japan ■ 楽天 UIQ公式ページhttps://www.rakuten.co.jp/uiq-japan/ ■ Amazon UIQ公式ページhttps://www.amazon.co.jp/stores/UIQ/page/ED4FD39D-83D9-4C75-BAA3-0D659BF070DA■ UIQ公式ページ（韓国語）https://theuiq.com/ ■ UIQ公式INSTAGRAMhttps://www.instagram.com/uiq_jp/ ■ UIQ公式X（旧Twitter）https://twitter.com/UIQOFFICIAL_JP