精密攻撃需要が市場を押し上げる：年率6.1%成長を続ける誘導弾産業
次世代防衛の中核を担う精密誘導兵器
誘導弾とは、目標に対して精密に誘導・命中させるための誘導システムを搭載した弾薬である。レーザー誘導、GPS誘導、赤外線シーカー、レーダー誘導など多様な制御技術が組み込まれ、従来型の無誘導弾に比べて命中精度、効果範囲、運用効率が飛躍的に向上する。現代の防衛システムにおいて、誘導弾は精密攻撃能力を支える中核であり、戦場環境の複雑化や遠距離化に伴い、その重要性は急速に高まっている。
精密攻撃需要が牽引する高成長市場
誘導弾市場の成長を支える最大の特徴は、精密攻撃能力への需要拡大である。近年、各国防衛省や政府機関の年次報告では、軍事作戦の精密化、付随被害の最小化、遠隔攻撃能力の強化が優先事項として位置づけられている。これにより、従来の大量投射型兵器から、高精度・高効率の誘導弾へのシフトが加速している。また、複合センサー、マルチモード誘導、自律飛翔制御といった先端技術が急速に実用化され、各企業は誘導精度向上とコスト効率の両立に取り組んでいる。こうした技術的進展が市場価値を押し上げ、CAGR6.1%という高水準の成長を支える重要な要因となっている。
高まる安全保障需要が牽引するグローバル成長軌道
LP Information調査チームの最新レポート「世界誘導弾市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/401649/guided-ammunition）によると、誘導弾市場は2025年から2031年にかけてCAGR6.1%で成長し、2031年には298.8億米ドルに達する見込みである。高度化する安全保障需要に伴い、誘導精度、ネットワーク連携、自律性向上などの技術革新が市場拡大を強く支えている。
図. 誘導弾世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338139&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338139&id=bodyimage2】
図. 世界の誘導弾市場におけるトップ14企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
軍需テック巨頭が支配する高集中市場
誘導弾産業は、米国・欧州・中国の大手防衛企業によって高度に集中した市場構造を形成している。LP Informationのトップ企業研究センターによると、主要製造業者にはBoeing、Lockheed Martin、Northrop Grumman、Raytheon、CASIC（中国航天科工集団）、AVIC（中国航空工業集団）、Tactical Missiles Corporation、MBDA、Roketsan、LIG Nex1などが含まれる。これら企業は、誘導精度の向上、長射程化、プラットフォーム適合性の強化など、国家防衛需要に沿った開発投資を継続している。2024年にはトップ5企業が売上ベースで約325.0%、トップ10企業が約373.0%相当を占め、世界市場は極度に集中した構造を呈している。
展望：防衛調達の増勢と近代化需要が支える持続成長
誘導弾市場は、2025～2031年にかけてCAGR6.1%で拡大し、2031年には298.8億米ドルに達すると予測されている（LP Information調査）。この成長を支えているのは、各国の国防予算の増勢、既存装備の更新需要、長射程化や命中精度向上といった基礎性能の継続的強化である。加えて、地政学的緊張の長期化や多国間安全保障協力の拡大により、誘導弾は依然として主要な調達カテゴリーとして位置づけられている。市場は中長期的に安定した需要基盤を保持し、地域ごとの調達サイクルの違いが世界全体の成長を緩やかに下支えしていく見通しである。
