「越境3.0チャンネル」の石田和靖氏が山形市にやってくる！ フジトミ証券株式会社主催、経済セミナー
フジトミ証券株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：細金英光）主催、YouTube登録者29万人超の人気チャンネル「越境3.0チャンネル」の石田和靖氏による経済セミナー『2026年の国際情勢』を山形県山形市で開催致します。
石田氏には、Youtubeでは言えないここだけの話をたっぷりとお話しいただく予定です。
また本セミナーでは、フジトミ証券で取り扱う「くりっく株３６５（CFD）」、「くりっく３６５（FX）」の仕組みや注目銘柄等も合わせて紹介させていただきます。
参加費無料（事前申込制）になりますので、近郊の方はぜひご参加ください。
■セミナー概要
第１部 ：『インフレ時代のCFD、FXの銘柄紹介』フジトミ証券株式会社 檀上英己
第２部 ：『2026年の国際情勢』越境3.0チャンネル主宰 石田和靖氏
第３部 ：珈琲座談会
開催日時 ：2026年2月21日（土）13:00開始（12:30開場）
会場 ：山形テルサ（山形県山形市双葉町1-2-3）
定員 ：30名（応募多数の場合は抽選とさせていただきます）
応募フォーム：https://www.fujitomi.co.jp/landing/seminar/yamagata20260221/
