リディアダンスアカデミー岐阜校、スタジオレンタルサービスを開始 ― 地域に開かれたダンス・表現活動の拠点へ ―
株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーションは、運営するリディアダンスアカデミー岐阜校において、
スタジオレンタルサービスを開始したことをお知らせいたします。
本サービスはダンススクールの空き時間を活用し、個人練習やリハーサル、少人数レッスンなど、多目的に利用可能なスタジオを地域に提供する取り組みです。
サービス開始の背景
近年、ダンス人口の増加に伴い「安心して使える練習場所が少ない」という声が地域で多く聞かれるようになりました。
当社は、子どもたちの成長と笑顔をつくるという理念のもと、スクール運営で培ったスタジオ環境を地域に開放することでより多くの人が表現に挑戦できる場を創出したいと考え、本サービスの開始に至りました。
今後の展望
岐阜校を皮切りに、地域とのつながりを深める拠点づくりを進め、ダンス・スポーツ・表現文化の発展に貢献してまいります。
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約17校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に兵庫県たつの市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市にも開校している。2025年4月には神奈川県川崎市にも新設校をオープンした。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・岐阜県岐阜市・長野県長野市・兵庫県たつの市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市にも開校しております。
2025年4月には、神奈川県川崎市に新設校をオープンいたしました。
フランチャイズオーナー様も募集しております。
