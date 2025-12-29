株式会社サイバーレコード（本社所在地：熊本県熊本市、代表者：増田一哉、以下「当社」）が支援する高知県香美市のふるさと納税返礼品として、興洋フリーズ株式会社が提供する「高知の海鮮丼の素 4種」を掲載中です。高知の海鮮丼の素シリーズ全4種「真鯛・ブリ・カンパチ・マグロ」は、市場に入ったその日のうちに、一つ一つ丁寧に骨抜き処理をして、特製ダレに漬け込んで加工しています。本取り組みは、受託自治体数112自治体、ふるさと納税サイト運営数571件の実績※がある当社のサポートによるものです。※令和7年5月時点

解凍してホカホカご飯にのせるだけの簡単調理です。卵黄をのせれば魚の旨みが口の中に広がってさらに濃厚な味わいになり、出汁やほうじ茶でお茶漬けにするのもお薦めです。

対象返礼品について

高知県香美市について

香美市は、三嶺や物部川などの豊かな自然資源や、重要無形民俗文化財のいざなぎ流に代表される古代から伝わる祭りなど沢山の歴史や伝統が息づいています。そして何よりも人情溢れる人々の暮らしがあります。私たちは、こうした営みを守りつつ、時代の潮流に応じた新たな価値を創出し、次の世代に確実に受け継いでいくまちづくりを進めています。是非、みなさまの応援をお願いします。

寄附金の使い道について

（1）かがやきコース（教育、文化）（2）やすらぎコース（福祉、環境）（3）にぎわいコース（産業、まちづくり）（4）市長おまかせコース（分野を限定せず、市政全般に活用）

株式会社サイバーレコードについて2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡