舞浜ビューホテル by HULIC（所在地：千葉県浦安市、総支配人：鈴木裕樹、運営：ヒューリックホテルマネジメント株式会社）は、2026年1月10日（土）から、アフタヌーンティービュッフェ「Chocoholic」を開催いたします。従来のアフタヌーンティーの枠を超え"完成されたスイーツ"と"選ぶ楽しさ"を融合させた、新スタイルのアフタヌーンティーです。

チョコレートを味わうデザートスタンド

おひとり様につき1台ご提供のデザートスタンドは、スイーツごとに最適なチョコレートを選び分けて仕立てたチョコレートスイーツが勢ぞろい。マロンクリームに酸味とフルーティーさを併せ持つコクのあるドミニカ産カカオを使用した「モンブランショコラマロン」をはじめ、ナッツの香りが香ばしいクーベルチュールチョコレートを挟んだ「エクレアショコラ」や、しっとり食感の中にほんのりと柑橘香る「テリーヌショコラ」、なめらかなミルクチョコレートとピスタチオ風味の純生クリームをくちどけの良いショコラロール生地で包んだ「生チョコロールケーキ」などのチョコレートスイーツをお楽しみいただけます。一品ごとに異なるカカオの豊かな風味をぜひご堪能ください。

セイボリーはビュッフェスタイルで

ビュッフェスタイルでお届けするセイボリーは、甘さに満たされた口元をそっと整えてくれるメニューをご用意いたします。「ハンバーグとマッシュルームのサンドウィッチ」をはじめ、「サーモンとサワークリームのクレープロール」、「ひき肉と赤玉葱ピクルスの小さなタルト」など、お好みのセイボリーをお好きな分だけお楽しみください。

マルシェの情景をイメージしたファンタジーダイニング ソレイユ

会場は、伝統的な風情が息づく美しい街並みの活気あるマルシェをイメージしたファンタジーダイニング ソレイユ。わくわくする気持ちと居心地のよさが調和する心温まるひとときを演出いたします。

アフタヌーンティービュッフェ「Chocoholic（チョコホリック）」概要

期間：2026年1月10日（土）～3月1日（日）の土・日曜日、祝日限定 ※1月24日・25日、2月1日～15日を除く会場：ファンタジーダイニング ソレイユ（2階）時間：12:30～16:00 （最終入店 15:00）料金：大人（13才以上） 5,500円 ＜4才～小学生までのお子様対象 特別料金＞ セイボリービュッフェのみ 2,500円※インターネット予約は２日前までの受付です。 以降はお電話にてご予約ください。（前日の15時まで承ります）※表示料金はサービス料込・税金込です。※画像はイメージです。

https://www.viewhotels.co.jp/maihama/news/2025/afternoonteabuffet_chocoholic.htmlhttps://www.instagram.com/maihamaviewhotel/

アフタヌーンティービュッフェ「Chocoholic」メニュー

■デザートスタンド・モンブランショコラマロン・いちごチョコレートショートケーキ・生チョコロールケーキ・エクレアショコラ・ショコラマカロン・キャラメルショコラパウンドケーキ・ギモーヴ・フランボワーズ・テリーヌショコラ・カヌレ・バニラアイス キャラメルショコラソース添え※デザートスタンドのスイーツはビュッフェ対象外です。■ビュッフェメニュー＜セイボリー＞・ハンバーグとマッシュルームのサンドウィッチ・パテドカンパーニュのカナッペ・クスクスとアナゴの押し寿司・ひき肉と赤玉葱ピクルスの小さなタルト・サーモンとサワークリームのクレープロール・海老のレモンマリネ・バーニャカウダ・生ハムとモッツァレラチーズとトマトのサラダ・ジャガイモのスープ・サラダ各種＜スイーツ＞・カカオパルプジュレ・カカオニブスコーン・ギモーヴ・フランボワーズ・ホテル特製スイーツ各種■ソフトドリンクバー

舞浜ビューホテル by HULIC

舞浜ビューホテル by HULICはJR舞浜駅から無料シャトルバスで約5分の好立地に位置するホテルです。11階まで吹き抜けの開放感たっぷりのアトリウムが非日常感を演出。428室の客室は全室に広々とした洗い場付きのバスルームを完備しております。館内にはレストラン、カフェ、ベーカリーのほか宿泊者専用のスパなど快適なホテルステイに欠かせない便利な施設を備えています。東京ディズニーリゾート®内に位置しており、東京ディズニーランド®や東京ディズニーシー®へのアクセスに大変便利です。