バイオ医薬品製造の新標準：CAGR13%で拡大する製薬用使い捨て充填アセンブリ市場
製薬用使い捨て充填アセンブリとは、医薬品の充填工程において無菌環境を維持しながら液体薬剤をバイアル、シリンジ、バッグなどへ充填する際に使用される、チューブ、コネクター、フィルター、バッグなどで構成された一体型のディスポーザブルシステムを指す。従来のステンレス製再利用システムに比べ、洗浄・滅菌工程を不要とし、交差汚染のリスクを大幅に低減する。また、バイオ医薬品やワクチンなど高付加価値製剤の生産現場において柔軟な製造対応を可能にし、スケールアップやマルチプロダクト生産の効率化にも寄与する。近年、GMP規制の強化とともに品質保証の観点から使い捨てアセンブリへの移行が急速に進み、特にバイオ医薬品製造の現場で標準化が進展している。
世界市場は年率13%成長、クリーン製造革命が加速
LP Information調査チームの最新レポートである「世界製薬用使い捨て充填アセンブリ市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/532678/pharmaceutical-single-use-filling-assemblies）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが13.0%で、2031年までにグローバル製薬用使い捨て充填アセンブリ市場規模は63.94億米ドルに達すると予測されている。背景には、感染症対策を契機としたワクチンおよびバイオロジクス製造の拡大、製造ラインのモジュール化・柔軟化への需要高まりがある。また、製薬企業におけるコスト削減・人件費抑制の動きも、使い捨てアセンブリの採用を後押ししている。とりわけ、ワクチン製造や細胞・遺伝子治療（CGT）の分野では、少量多品種生産のニーズが高く、再現性と迅速性を両立できるディスポーザブル化が「新たな製造標準」として浸透しつつある。
図. 製薬用使い捨て充填アセンブリ世界総市場規模
図. 世界の製薬用使い捨て充填アセンブリ市場におけるトップ15企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、製薬用使い捨て充填アセンブリの世界的な主要製造業者には、Sartorius、Thermo Fisher Scientific、Merck、Avantor、Cytiva、LePure Biotech、Parker Hannifin、Saint-Gobain、Entegris、Corningなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約56.0%の市場シェアを持っていた。
競争構造の再編：サートリウスが先導するグローバル覇権
市場の競争環境を見ると、ドイツのSartoriusが圧倒的なシェアを維持し、グローバルリーダーとして業界を牽引している。同社はシングルユース技術を中核に据え、無菌プロセス全体を統合的に提供する体制を確立。次いでThermo Fisher Scientific、Merck、Avantor、Cytivaといった欧米大手が続き、高度な材料工学と滅菌技術を武器に市場シェアを拡大している。一方、LePure BiotechやCobetter Filtrationなどの中国勢も急成長を遂げており、コスト競争力と地産地消のサプライチェーンを強みに、アジア市場での存在感を高めている。また、Saint-Gobain、Parker Hannifin、Entegris、Corningといった多分野素材メーカーも参入し、製造ノウハウの融合による製品性能の高度化が進行している。グローバル市場はまさに「技術と信頼の競争段階」に突入している。
