自動車用ドライブシャフト 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年12月18に「自動車用ドライブシャフト市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。自動車用ドライブシャフトに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
自動車用ドライブシャフト市場の概要
自動車用ドライブシャフト 市場に関する当社の調査レポートによると、自動車用ドライブシャフト 市場規模は 2035 年に約 198 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 自動車用ドライブシャフト 市場規模は約 117.2 億米ドルとなっています。自動車用ドライブシャフト に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5.4% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、自動車用ドライブシャフト市場の成長は、世界的な自動車生産台数の増加と都市化の進展によるものがあります。ドライブシャフトは動力伝達に不可欠であり、車両の性能に直接影響を与える部品があります。さらに、都市化によって小型車の需要が高まり、より小型のドライブシャフトが必要となっています。SDKI Analyticsの分析によると、都市化の傾向は今後も続くと予測されており、2030年には世界人口の62%が都市部に居住し、世界の自動車生産台数は93.8百万台に達すると見込まれています。これは、自動車用ドライブシャフトの需要が高まることを示しています。
自動車用ドライブシャフトに関する市場調査によると、ドライブシャフト設計における自動運転およびコネクテッドモビリティへの変革により、市場シェアが拡大すると予測されています。この世界的な変革は、欧州、米国、アジアにおけるパイロットプロジェクトに続いており、高精度トルク伝達、高度なセンサーとの統合、モジュール式自動運転プラットフォームとの互換性といった利点を持つ自動車用ドライブシャフトの採用を加速させています。さらに、SDKI Analyticsの予測によると、自動運転車市場は2030年までに1.25兆米ドルに達し、新車におけるコネクテッドカーの普及率は2030年までに75%を超える見込みであり、自動車用ドライブシャフトへの需要が急増することを示しています。
しかしながら、原材料価格の変動、サプライチェーンの問題、地政学的な問題などが、今後数年間の市場成長を抑制する要因となる可能性があります。
自動車用ドライブシャフト市場セグメンテーションの傾向分析
自動車用ドライブシャフト 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、自動車用ドライブシャフト の市場調査は、車両タイプ別、設計タイプ別、素材別、設置位置別、パワートレイン別、販売チャネル別と地域別に分割されています。
パワートレイン別に基づいて、自動車用ドライブシャフト市場は、内燃機関（ICE）、ハイブリッド、バッテリー電気自動車（BEV）といったサブセグメントに分割されています。このうち、バッテリー式電気自動車は、瞬時のトルク伝達、高い回転速度、軽量化効率に対応できる特殊なドライブシャフトを必要とするため、予測期間中に世界市場シェアの40%を占め、市場を牽引すると予想されています。国際エネルギー機関（IEA）の報告書によると、2025―2035年にかけて、4台に1台以上が電気自動車になると予測されており、電気自動車の保有台数は平均して年間23%増加するとされています。これは、BEV用ドライブシャフトの需要が高まることを示しています。
