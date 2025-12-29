株式会社レフボン(本社：札幌市西区発寒8条11丁目2-43、代表取締役社長：北島聖)は、「パンを通じて、たくさんの笑顔を増やしたい」という思いのもと、2022年にスタートさせた「パンdeスマイルプロジェクト」の一環として、北海道美幌高等学校の未来農業科食品コースの3年生たちと共に、北海道の食材を使用することをテーマに考案した「チーズたっぷり！アスパラパン」と「美高ハスカップチョコロール」の2品を、レフボン美幌店で2026年1月5日(月)より、期間限定で発売いたします。





(左／チーズたっぷり！アスパラパン、右／美高ハスカップチョコロール)





北海道美幌高等学校 考案商品





企画から約9か月かけて実現したこの取り組みは、レフボン美幌店で販売することを前提に、生徒が自由なアイデアを出し、自ら試作した6品中2品が、レフボン商品開発チームの投票で選ばれ販売することとなりました。生徒たちが一生懸命考えたこだわりのパンをこの機会にお楽しみください。









【チーズたっぷり！アスパラパン】

北海道産小麦100％のパン生地に、北海道美幌高等学校で製造したベーコンと、冬期間に生産される貴重な北海道美幌町産アスパラガス「冬姫」を使用し、ブラックペッパーとたっぷりチーズをトッピングして焼きあげた、極うまアスパラパン！





価格 ：本体価格350円(税込378円)

販売期間：2026年1月5日(月)～1月31日(土)

※仕入原材料に限りがありますので、無くなり次第、繰り上げて販売を終了させていただきます。





チーズたっぷり！アスパラパン





【美高ハスカップチョコロール】

チョコを練り込んだ北海道産小麦100％のパン生地に、北海道美幌高等学校で製造した「ハスカップジャム」とチョコチップを包み焼き上げた後、ホワイトチョコでデコレーションしました。ほんのり甘酸っぱいハスカップジャムと2種のチョコレートとのハーモニーをお楽しみください！





価格 ：本体価格250円(税込270円)

販売期間：2026年1月5日(月)～1月31日(土)

※仕入原材料に限りがありますので、無くなり次第、繰り上げて販売を終了させていただきます。





美高ハスカップチョコロール





【取扱店舗情報】

店舗名 ：レフボン美幌店

所在地 ：北海道網走郡美幌町字三橋南3丁目1 コープさっぽろびほろ店内

電話番号：0152-77-3031

営業時間：9:00～21:00(18:00からコープさっぽろ様でのお会計となります)

定休日 ：2026年1月1日(木)、1月2日(金)









【北海道美幌高等学校(網走郡美幌町字報徳94番地)とは…】

普通科とオホーツク管内で唯一の農業科(未来農業科)を設置している、美幌町で唯一の高等学校です。多様な進路希望に対応できるよう個に応じたきめ細やかな指導を行っております。また、地域と連携、協働して主体的に課題解決に取り組む探究的な学びや、部活動やボランティア活動等の課外活動にも熱心に取り組んでいます。1人ひとりが様々な教育活動をとおして主役になれる高校です。









【株式会社レフボンとは…】

1991年にインストアベーカリー2店舗で営業を開始しました。

お客様の暮らしに一番近いパン屋さんを目指し、私達は「私の誓い」を心に抱いて焼きたての美味しいパンを提供しております。現在、北海道各地に4つのブランドで店舗を展開しており、各店舗が地域のお客様にとって必要とされるパン屋さんとなるべく、「品質・鮮度・品揃え・笑顔で元気な挨拶」でお客様をお迎えしております。

https://www.lairbon.co.jp/









【会社概要】

商号 ： 株式会社レフボン

代表者 ： 北島聖

所在地 ： 北海道札幌市西区発寒8条11丁目2-43 北海道フーズ輸送(株)ビル内

設立 ： 1991年

事業内容： 北海道全域のスーパーマーケット等にて「レフボン」、

「サンヴァリエ」、「小樽サンジェルマン」、

「サンジェルマン札幌」、「ぽっけ・ぽっけ」のベーカリーを運営

URL ： https://www.lairbon.co.jp/