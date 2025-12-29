株式会社レフボン(本社：札幌市西区発寒8条11丁目2-43、代表取締役社長：北島聖)は、「パンを通じて、たくさんの笑顔を増やしたい」という思いのもと、2022年にスタートさせた「パンdeスマイルプロジェクト」の一環として、光塩学園調理製菓専門学校の製菓技術専攻科2年の生徒たちが考案した「醤油ベーコンチャバタ」と「キッシュ風リュスティック」の2品をレフボン平岡店で2026年1月8日(木)から、「いちごモンブランデニッシュ」と「オレンジチョコベーグル」の2品をサンジェルマン札幌で2026年1月9日(金)から、期間限定で発売いたします。





光塩学園調理製菓専門学校 考案商品





企画から約9か月かけて実現したこの取り組みは、生徒が自由なアイデアを出し、自ら試作した10品中4品が、レフボン商品開発チームの投票で選ばれ、販売することとなりました。生徒たちが一生懸命考えたこだわりのパンをこの機会にお楽しみ下さい。









【醤油ベーコンチャバタ／藤井春樹さん考案】

外はカリッ！中はもっちり！加水率100％のもっちりとした生地に、ベーコンをはさみました。炒った胡麻を練りこみ、だし醤油を二度塗りすることで、香ばしさと風味をより増しました。





価格 ：本体価格250円(税込270円)

販売店舗：レフボン平岡店

販売期間：2026年1月8日(木)～2026年1月21日(水)





醤油ベーコンチャバタ





【キッシュ風リュスティック／金田青翼さん考案】

授業でキッシュを作った際、「キッシュをパンにしたら面白いかも！」と思い考案しました。卵をまるごと１個使い、インパクトある見た目に仕上げたところがこだわり！リュスティックは、田舎風という意味合いをもつフランスパンの1種で、外はカリカリ、中はもちもちのハード系パンの総称として知られます。





価格 ：本体価格450円(税込486円)

販売店舗：レフボン平岡店

販売期間：2026年1月8日(木)～2026年1月21日(水)





キッシュ風リュスティック





【いちごモンブランデニッシュ／芳野遥奈さん考案】

色鮮やかな見た目になるようホイップクリームとイチゴホイップクリームのダブルクリームを丁寧にデコレーションしました。デニッシュの中にはカスタード入り！





価格 ：本体価格500円(税込540円)

販売店舗：サンジェルマン札幌

販売期間：2026年1月9日(金)～2026年1月22日(木)





いちごモンブランデニッシュ





【オレンジチョコベーグル／鈴木咲友さん考案】

ほんのりビターなココア風味のベーグル生地に、オレンジピールとチョコチップを入れました。見た目華やかに輪切りのオレンジスライスをのせました。





価格 ：本体価格250円(税込270円)

販売店舗：サンジェルマン札幌

販売期間：2026年1月9日(金)～2026年1月22日(木)





オレンジチョコベーグル





【取扱店舗情報】

店舗名 ：レフボン平岡店

所在地 ：北海道札幌市清田区平岡公園東3丁目1-5 コープさっぽろ平岡店内

電話番号：011-885-3936

営業時間：9:00～21:00

定休日 ：2026年1月1日(木)、1月2日(金)





店舗名 ：サンジェルマン札幌

所在地 ：北海道札幌市中央区北4条西2-1 東急百貨店さっぽろ店 B1F

電話番号：011-212-2370

営業時間：10:00～20:00

定休日 ：2026年1月1日(木)、1月2日(金)









【株式会社レフボンとは…】

1991年にインストアベーカリー2店舗で営業を開始しました。

お客様の暮らしに一番近いパン屋さんを目指し、私達は「私の誓い」を心に抱いて焼きたての美味しいパンを提供しております。現在、北海道各地に4つのブランドで店舗を展開しており、各店舗が地域のお客様にとって必要とされるパン屋さんとなるべく、「品質・鮮度・品揃え・笑顔で元気な挨拶」でお客様をお迎えしております。

https://www.lairbon.co.jp/









【会社概要】

商号 ： 株式会社レフボン

代表者 ： 北島聖

所在地 ： 北海道札幌市西区発寒8条11丁目2-43 北海道フーズ輸送(株)ビル内

設立 ： 1991年

事業内容： 北海道全域のスーパーマーケット等にて「レフボン」、

「サンヴァリエ」、「小樽サンジェルマン」、

「サンジェルマン札幌」、「ぽっけ・ぽっけ」のベーカリーを運営

URL ： https://www.lairbon.co.jp/