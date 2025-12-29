小学生から高校生の受験･学習指導を行う臨海セミナーを運営する株式会社臨海（本社：神奈川県横浜市）が開催する、『脳力(ブレイン)頂上決戦』。2025年10月より臨海セミナー各教室で予選を行い、勝ち上がったチームが決勝に進出するトーナメント式の大会です。決勝は12/13(土)に行われ、各地の予選を勝ち抜いたチームが横浜に集結しました。予選への参加は中1の部が195チーム、中2の部が183チームと、非常に多くの生徒のみなさんがチームを結成してくれました。そこから見事、中1の部で14チーム、中2の部で25チームが決勝に駒を進めました。

開催の意図

本大会は、単なるクイズ大会ではありません。勉強というと目に見える成果を求めがちですが、大切なのは知識そのものではなく、その知識を得る過程で培われる探究心や好奇心、そして仲間と共に成長する姿勢です。現代の中学生にも、テストや成績のための勉強とはひと味違う「学ぶことの本当の楽しさ」を体感してもらいたいという思いで開催いたしました。

決勝の様子

主要5教科と呼ばれる英語・数学・国語・理科・社会で学んできたことを組み合わせて、答えにたどりつく問題が多く出題されました。主要5教科以外でも家庭科の知識を使う問題なども出題され、柔軟な思考力が問われました。これは神奈川県の公立高校入試における自己表現検査(通称：特色検査)にも通ずるものがあります。会場ではチームメンバーで意見を出し合う様子が多く見られ、活発に話し合いが行われていました。終始和気あいあいとした雰囲気で盛り上がりながらの進行となりました。以下、当日出題された問題と解説を一部抜粋してご紹介いたします。

中1の部は「菊名校」のチーム(3人編成)、中2の部は「西横浜校」のチーム(5人編成)が、それぞれ見事なチームワークで栄冠に輝きました。優勝おめでとうございます！参加した生徒のみなさんから、たくさんのコメントをいただきました。以下、一部抜粋してご紹介いたします。質問：予選・決勝を通して印象に残った点を教えてください！(中1)・楽しかったから、もっと知識つけてリベンジしに来ます！！・仲間と協力して答えをひねり出して、その問題を解けたときが一番印象に残りました。・みんなが輝ける空間。1人だけ正解してすごくうれしかったです。・こんなに最高で興奮する問題は初めてでした。・難しい問題も友達と協力して正解することができたこと、友達とハイタッチしたこと、 最終問題で友達と笑いながら考えられたことが印象に残りました。(中2)・司会の先生が面白くて楽しかったです。 臨海の先生はどこの校舎の先生でも面白いことが分かりました。・自分が全然知らない雑学を知れて、決勝大会に行けてよかったです。 これから受験対策で特色問題に触れると思うので、今日知った知識を使いたいです。・予選よりも楽しくて難しかったです。先生が面白かったです。・スライドの編集技術がすごかったです。もっと活躍したいので来年もやってほしいです。・予選の時よりも圧倒的に難しくて驚きました。もっとしっかり勉強をしてきた方が良かったです。 次があったらもっとたくさん勉強をしてリベンジをしたいです！・自分が分からなかった問題を正解した人が論理的に考えていてすごいと思いました。 問題の範囲の広さに驚きました。ぜひ今回の経験から学ぶことの楽しさを知り、これからも味わっていっていただきたいと考えています。

冬期講習スタート

臨海セミナーでは小学生から高校生の受験･学習指導を行っています。ただいま各教室では「冬期講習」真っ盛り、1月以降につきましても多くのお問い合わせをいただいております。

