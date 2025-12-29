レポートオーシャン株式会社プレスリリース : サウジアラビアゴミ袋市場は2033年に28億米ドル到達予測、CAGR5.63％の安定成長、商業・家庭用需要拡大と持続可能パッケージ戦略が業界成長を後押し
サウジアラビアゴミ袋市場は、都市化の加速、人口動態の変化、衛生意識の高まりを背景に、中長期的に安定した成長軌道にあります。市場規模は2024年の17億4,000万米ドルから、2033年には28億米ドルへ拡大すると予測されており、2025年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）5.63％で推移する見込みです。家庭・商業・公共部門を問わず、廃棄物管理の効率化が重要視される中、ゴミ袋は日常生活および事業活動に不可欠な消耗資材として需要を拡大しています。
ゴミ袋は、廃棄物の収集・保管・運搬・処分を衛生的かつ効率的に行うための基本的な資材です。特に使い捨てゴミ袋は、家庭内だけでなく、商業施設や公共空間でも広く利用されています。従来型のゴミ袋は黒色のプラスチック製が主流であり、これは廃棄物の中身を視覚的に遮断し、景観や衛生面への配慮を目的としています。ゴミを直接ゴミ箱に投入した場合に発生しやすい汚れや臭気の蓄積を防ぐ点でも、ゴミ袋の使用は不可欠です。
急速な都市化と経済成長による需要拡大
サウジアラビアでは、急速な都市化と経済発展が都市固形廃棄物（MSW）の増加を直接的に押し上げています。国内外からの人口流入により都市人口比率は年々上昇しており、2022年時点で人口の約84.7％が都市部に居住しています。この比率は今後も拡大し、2030年には約97.6％に達すると見込まれています。都市人口の集中は、家庭系および商業系廃棄物の発生量増加を伴い、ゴミ袋需要の基盤を強化しています。
また、サウジアラビアはMENA地域の中でも国際移住率が高く、多様な消費スタイルが混在することにより、1人当たりの廃棄物排出量も増加傾向にあります。現在、年間の都市固形廃棄物排出量は約1,500万トンとされ、1人1日当たり約1.4kgに相当します。2033年には年間3,000万トン規模まで拡大し、1人当たり排出量も1日約2.9kgに達すると推定されており、これがゴミ袋市場の中長期的な需要拡大を後押ししています。
衛生・清潔維持に対する社会的要請の高まり
国民の比較的高い所得水準と生活水準も、ゴミ袋市場の成長を支える重要な要因です。サウジアラビアでは、清潔さと衛生を重視する文化的背景が強く、家庭だけでなく職場や商業施設においても高い衛生基準が求められています。労働関連法規では、雇用主に対し安全で衛生的な労働環境の維持が義務付けられており、定期的な廃棄物管理と適切なゴミ袋の使用が不可欠となっています。
特に外食産業では、食品衛生管理の観点から廃棄物処理が重視されており、キッチンやバックヤードでのゴミ袋使用量は安定的に推移しています。こうした制度的・文化的要因が相まって、ゴミ袋は単なる消耗品ではなく、衛生管理インフラの一部として位置付けられています。
規制強化による市場制約と構造的課題
一方で、使い捨てプラスチック製品に対する規制強化は、市場成長にとって制約要因となっています。サウジアラビアでは環境保護政策の一環として、使い捨てプラスチック袋の使用削減が進められており、2021年には固形廃棄物による環境被害額が約13億米ドルに達したと推定されています。
都市別に見ると、廃棄物の約半分がリヤド、ジッダ、ダンマームの三大都市から排出されており、特に非生分解性素材で作られたゴミ袋は埋立処分に依存するケースが多く、土壌や水質汚染の要因となっています。加えて、国内ではリサイクルインフラの整備が十分とは言えず、廃棄後の処理体制が市場の持続的成長における課題となっています。
