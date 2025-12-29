脳モニタリング市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年12月19に「脳モニタリング市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。脳モニタリングに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
脳モニタリング市場の概要
脳モニタリング市場に関する当社の調査レポートによると、脳モニタリング市場規模は 2035 年に約96.8億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 脳モニタリング市場規模は約 50.６億米ドルとなっています。脳モニタリングに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.7% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、脳モニタリング市場シェアの成長は、神経学に特化した医療インフラの整備によるものです。各国政府や民間機関は、脳卒中専門病棟、睡眠センター、神経集中治療室などの設置に多額の資金を投じています。こうした医療ネットワークの拡大により、脳モニタリング機器は、三次医療機関から地域診療所や外来センターに至るまで、より多くの臨床現場で日常的に使用される機器となっています。アナリストの見解では、このようなインフラ整備はモニタリングシステムの設置基盤を拡大させ、機器本体の販売だけでなく、関連するセンサーやアクセサリーの需要増加にもつながっています。
脳モニタリングに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/brain-monitoring-market/80978
脳モニタリングに関する市場調査によると、新生児集中治療室（NICU）における発達途上の脳のモニタリング需要の高まりにより、市場シェアは拡大すると予測されています。早産児の生存率が向上するにつれ、医療関係者は低酸素性虚血性脳症（HIE）などの疾患によって引き起こされる不可逆的な神経損傷の予防にますます注力しています。
この変化により、ハイリスク新生児に対する持続的振幅積分脳波（aEEG）の利用が一般的になっています。当社の分析によると、より多くの病院が、無症候性発作をリアルタイムで検出できる専門的で小児に適したモニタリングシステムへの投資を増やしており、これにより、脆弱な新生児はリアルタイムで神経保護治療を受け、認知機能の維持を図っています。
しかし、長期ビデオ脳波モニタリングやその他の非侵襲的診断法の普及が、今後数年間の市場成長を抑制する要因となることが予想されます。経済的な負担が増大するにつれ、病院は最新の脳モニタリングソリューションへの投資対効果を証明できない可能性があるため、導入を控える傾向が強まっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337801&id=bodyimage1】
脳モニタリング市場セグメンテーションの傾向分析
脳モニタリング市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、脳モニタリングの市場調査は、製品タイプ別、手順タイプ別、アプリケーション別、最終用途産業別、流通別と地域別に分割されています。
脳モニタリング市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-80978
