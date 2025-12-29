秩父鉄道株式会社(本社：埼玉県熊谷市、代表取締役社長：牧野 英伸)では、秩父鉄道を彩る情報誌「PALETTE(パレット)」の2026年1月号(第98号)を2025年12月24日(水)に発行しました。

今号では、埼玉県広報アンバサダーやニコンカレッジ講師を務めるフォトグラファー・櫻子氏が、秩父鉄道沿線地域の観光スポットやカフェを題材に、カメラやスマートフォンで手軽に挑戦できる撮影テクニックを紹介しています。写真撮影を通して、沿線地域の冬の観光スポットへのお出かけをお楽しみいただける紙面を目指しました。





詳細は、下記のとおりです。





PALETTE2026年1月号 イメージ





【PALETTE2026年1月号について】

特集「フォトグラファー櫻子の写真教室」では、秩父鉄道沿線地域の景色や食を通して、櫻子氏から写真撮影のコツやヒントを学べます。撮影の例として、1～2月にシーズンを迎える長瀞宝登山臘梅園(ながとろほどさんろうばいえん)や三十槌の氷柱（みそつちのつらら）のほか、秩父鉄道の駅から徒歩でアクセス可能なカフェ等を取り上げているため、実際に現地に足を運んで撮影するイメージが湧く内容です。

毎号ひとつの駅や地域にスポットを当てて周辺の見どころを紹介する「駅からぶらり」では、2026年1月17日(土)、18日(日)に秩父鉄道が実施する特別企画ハイキング「寄居の十二支めぐりで開運祈願」とタイアップし、ハイキングに合わせて立ち寄りたい、寄居町の飲食店や宿泊施設を紹介しています。

1月に開催する鉄道イベントや冬の長瀞地域の見どころも紹介しており、沿線地域へのお出かけに便利な、旬の情報が詰まった一冊です。





(1) 発行日

2025年12月24日(水)





(2) 配布箇所 秩父鉄道 羽生、熊谷、武川、ふかや花園、寄居、長瀞、

秩父、御花畑、影森、三峰口の各駅ほか

※なくなり次第終了

※一部の沿線地域の施設や鉄道他社の駅等においても配布にご協力いただいています。





(3) その他

沿線地域以外のお客様にもお読みいただけるよう、これまでのすべてのバックナンバーを含めて、秩父鉄道ホームページにてWEB版を公開しています。

また、秩父鉄道Instagramでは、毎週水曜17:00に本誌のダイジェスト版「PALETTE mini」をお届けしています。





■秩父鉄道ホームページ PALETTEページ

https://www.chichibu-railway.co.jp/kankoevent/news.html





■秩父鉄道Instagram

https://www.instagram.com/chichibu_railway/





PALETTE mini 投稿イメージ





【秩父鉄道を彩る情報誌「PALETTE」について】

「PALETTE」は、秩父鉄道が2017年11月号から毎月(※一時休刊あり)発行する、持ち歩きやすいB5サイズの情報誌(フリーペーパー)です。毎月25日前後に秩父鉄道の有人駅のほか、埼玉県内外の約600箇所で約60,000部を配布しています。

SLパレオエクスプレスの「パレ」、絵の具の「パレット」から、沿線を彩る情報を発信したりより彩ることができるよう想いを込めています。秩父鉄道と沿線地域の魅力を発信できるよう、地域の特長をとらえ、一見どこにでもありそうなテーマを「秩父鉄道と沿線地域」という切り口で紹介しています。

簡単なアンケートに答えるとご応募可能な「読者プレゼント」も毎月実施しており、紙面で紹介した施設の商品等を抽選でプレゼントしています。

PALETTEの無償配布にご協力いただける店舗や施設を随時募集しているほか、PALETTEへの広告掲載のお問合せも承っています。









◆PALETTEに関するお問合せ

秩父鉄道株式会社 総務部 総務課

TEL：048-523-3311(平日9:00～17:00)