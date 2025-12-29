輸入物販事業を展開するJAPAN CROWDFUNDING(所在地：福岡県)は、スマートフォンの充電切れ・落下・ケーブル忘れといった日常リスクを軽減する首掛け＆キーホルダー式充電ケーブル「スゴいミニケーブル」を、応援購入サービス Makuake(マクアケ)にて先行販売開始いたしました。





災害時の充電にも対応するミニケーブル





■いまやスマホは「防災緊急時の必須アイテム」





充電ケーブル、備えしてますか？





スマートフォンは現在、連絡・決済・地図・情報収集・防災通知など、生活と安全を支える必須インフラとなっています。

しかし一方で、充電切れによる連絡不能、落下による高額修理、外出先での充電ケーブル忘れといったトラブルは、日常の不便にとどまらず、緊急時には大きなリスクにつながる可能性があります。





特に冬場は、気温低下によるバッテリー消耗の加速や、乾燥によるスマートフォンの落下リスク、外出・移動機会の増加などが重なり、スマートフォントラブルが発生しやすい季節です。

こうした背景から、「必要なときに、確実にスマートフォンを使える状態を保つこと」が、これまで以上に重要視されています。





その不安を、持ち歩くだけで回避できるアイテムとして開発されたのが「スゴいミニケーブル」です。





用途に合わせて選べる2サイズ





首掛けストラップとキーホルダーの2WAY仕様により、鍵やバッグに常備でき、外出時でも“忘れないケーブル”として機能します。









■スゴいミニケーブル｜5つの特徴





POINT 01

落下のヒヤッを防ぐ。首掛け＆ハンドストラップ

移動中の片手操作、満員電車、旅行中の撮影、お子さまがスマホを触る場面でも、落としにくい安心感を提供します。

※ストラップホルダーは無料付属。





POINT 02

“忘れない”キーホルダー式充電ケーブル

鍵と一緒に持ち歩けるため、「ケーブルがない」「探すのが面倒」という日常のストレスを解消。

常備できる充電環境を実現します。





POINT 03

使い方に合わせて選べる2サイズ展開

・ショート(15cm)：外出用・モバイルバッテリー最小構成

・ロング(1.2m)：首掛け・作業・移動中に便利

ケーブル問題の多くは「長さが合わない」こと。

用途に合わせて、“ちょうどいい1本”が選べます。





POINT 04

このサイズで、本当に？超ハイスペックのプロ性能

・最大100W(5A) 急速充電対応

・USB2.0(480Mbps) 安定したデータ転送

・Eマーカー(e-Marker)チップ内蔵

Eマーカーにより、デバイスに適切な電力情報を伝え、仕事でも日常でも安心して使える性能を実現しています。





POINT 05

持ち歩くからこそ、壊れにくさを重視。

外装にはしなやかで耐久性の高いTPE素材を採用。

内部には補強構造を施し、毎日の持ち歩きや使用負荷にも配慮した設計です。









■これから新生活に向けて、いま必要な理由





使用想定シーン





・帰省・旅行

・新生活・新しい仕事環境

・災害時や緊急時の備え

「スゴいミニケーブル」は、荷物を増やさず、安心だけを持ち歩くための新定番。

“スマホを守る新習慣”を始められます。





大人気だった前作のスゴいケーブル





■商品概要

商品名 ： スゴいミニケーブル

ケーブル ： USB-C to USB-C

最大出力 ： 100W

最大電流 ： 5A

データ転送： USB2.0(最大480Mbps)

サイズ ： ・ショート 15cm(26g)

・ロング 1.2m(39g)

素材 ： アルミニウム合金＋TPE素材

カラー ： ブラック／ベージュ









■販売概要

製品名 ： スゴいミニケーブル

販売価格 ： 通常価格 5,500円(税込)

【最大29％OFF】Makuake限定 3,905円

販売期間 ： 2025年12月31日(水)～2026年1月25日(日)

付属品 ： 本体、ストラップホルダー

販売ページ： https://www.makuake.com/project/sugoi25/

備考 ： 発送は日本国内のみ