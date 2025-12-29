日本を元気にする情報をお届けする番組『Powered by TV ～元気ジャパン～』2025年12月20日(土)・12月27日(土)配信にて、ハリウッドザコシショウ・薄幸(納言)に元気がでるクリスマスプレゼントが贈られました。





元気がでるクリスマスプレゼント





元気ジャパンからのプレゼントは、算命学で運命を鑑定し、運気を補うというお守りブレスレット。番組では、算命学鑑定士の愛星りん先生に運命を占っていただきました。





ブレスレットショップ「SANMEI」のど素人店長がパーソナルブレスレットの詳しいご利益についてご紹介しています。今回は、ハリウッドザコシショウさんには足りない色とされる赤・紫・白を使い、4つの石を組み合わせたパーソナルブレスレットを。薄幸さんには、青・緑・ピンクの4つの石を使ったパーソナルブレスレットをプレゼントしました。





番組配信内容は、公式YouTube・FOD・ビデオマーケット・カンテレドーガからご覧いただけます。









《SANMEIのパーソナルブレスとは？》

SANMEIのパーソナルブレスは、算命学の命式表を使ってSANMEI独自のパーソナルストーン診断を行いお作りする、全く新しいタイプのパワーストーンブレスレットです。





《パーソナルブレスができた経緯》

2024年9月にTikTokを始めとするSNSアカウント「ど素人店長」を立ち上げ、フォロワーさんとのやり取りを大切に行いながらアカウントを育ててきました。

その中で「運気を上げて願いを叶えるお守りブレスレットが欲しい」というフォロワーさんの意見を元に生まれたのが、算命学の命式表からお作りするパーソナルブレスです。









■『Powered by TV ～元気ジャパン～』とは？

キーワードは「日本を元気に！」。元気になる情報やネタ、人物をお届けする新感覚情報バラエティ。今旬の話題な人や人気芸人などをゲストに迎え入れ最新情報あり、ドキュメントあり、笑いありの盛り沢山で「元気ジャパン」として日本を元気にする情報を発信していきます。









■番組概要

番組名 ： 『Powered by TV ～元気ジャパン～』

放送日時 ： 毎月第2土曜日夜7時～8時(TOKYO MX)

配信日時 ： 毎月第2・第3土曜日夜8時

(YouTube・FOD・ビデオマーケット・カンテレドーガ)

番組出演者： ハリウッドザコシショウ、薄幸、TiiiMO、ORβIT 他

番組HP ： https://powered-by-tv.com

企画 ： インバースホールディングス株式会社

制作著作 ： インバースホールディングス株式会社





＜YouTube 公式チャンネル＞

URL： https://www.youtube.com/@poweredbytv

＜X(旧Twitter) 公式アカウント＞

URL： https://x.com/poweredbytvinfo