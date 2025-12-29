日産 中部グループは、2026年1月1日（木・祝）より、年始のキャンペーンとしてお年玉企画「自分チャージ」をスタートします。日産 中部グループの公式Instagramをフォローし、いいね！していただくだけで、年始を贅沢に楽しめる特製海鮮しゃぶしゃぶセットが抽選でプレゼントとなる企画となっております。本キャンペーンは、「もっとチャージ、電気も元気も」 をテーマとした年末からの企画の一環となっており、EV車をはじめとした日産の車を通じてお客様に“元気”をチャージしていただくことを目的としております。■企画背景日産は「他のやらぬことを、やる。」というDNAのもと、人々の生活に寄り添い、新しい価値を提供する体験づくりを推進しています。今回の企画は、2025年12月14日（日）に名古屋・サカエヒロバスにて実施した、電気自動車（EV）の電力だけで調理したサステナ寿司提供イベント「ふるまう、くるま」を通じて会場内に広がった“おいしい笑顔”を更に広げていく取り組みです。特製海鮮しゃぶしゃぶセットの監修は、「ふるまう、くるま」で提供したサステナ寿司同様、人気YouTubeチャンネル「魚屋の森さん」でもおなじみ株式会社寿商店の森 朝奈さん。中部のおいしい食材を贅沢に使用したしゃぶしゃぶセットをご用意いたしました。● EVを通じて環境負荷を低減するとともに、消費者の方々に笑顔を届けたい●中部の各エリアから森 朝奈さんが選び抜いた旬の魚を調達・提供するという「日産の技術 × 持続可能性 × 地域性」を掛け合わせた、これまでにない取り組みです。この企画を通じた“日産らしさ”をぜひご取材、ご掲載のほどお願いいたします。なお、ページ後半に、年末に行ったイベントレポートも記載しておりますので、素材などご希望ありましたら広報事務局までお問い合わせください。

＜キャンペーン概要＞■名称 日産からあなたへお年玉「自分チャージ」キャンペーン■日程 2026年1月1日（木・祝）～1月31日（土）■参加方法 ①日産中部グループ公式インスタグラム（@tokaihokurikunissancp）をフォロー ②本キャンペーン告知投稿にいいね！ ・再投稿/コメント/保存/シェアで当選確率アップ ・ 「ふるまう、くるま。」イベントレポートページ「魚屋の森さんの試乗体験レポート」内 赤字のキーワードをコメントで更に当選確率アップ！ ③抽選で6名様に中部の海の恵みを詰め込んだ海鮮しゃぶしゃぶセットをプレゼント！ ※「ふるまう、くるま」イベントでも話題となった“中部の地魚”から、森さんが“本当にうまい”ものだけを セレクトした特製海鮮しゃぶしゃぶセット。 イベントで味わえなかった方も、ご自宅でじっくり楽しめるよう冷凍便で全国へお届けします。■しゃぶしゃぶセット内容（6セット分／4人前）「魚屋の森さん特選 中部の豪華海鮮寄せ集め！しゃぶしゃぶセット」・石川県産能登いしるを使用した特製鍋出汁 100ml・石川県産寒ぶりまたはさわら・三重県産ブランド牡蠣「桃こまち」・三重県産天然鮑・愛知県産絹姫サーモン・新潟県産のどくろ・静岡県産キンメダイ・魚屋の森さん特製しゃぶしゃぶポン酢■キャンペーンページ（1月1日公開）：https://area.nissan.co.jp/fair2/tokai_hokuriku/25/12/event/present.html■イベントレポートページ：https://area.nissan.co.jp/fair2/tokai_hokuriku/25/12/event/event.html

「ふるまう、くるま」イベントレポート

＜イベント概要＞■名称 日産プレゼンツ「ふるまう、くるま」 ～もっとチャージ、電気も元気も。届ける日産～■日程 2025年12月14日（日） 10：00～18：00■場所 サカエヒロバス（名古屋・栄）■イベント概要 EVの電力のみで調理した“サステナ寿司”の無料ふるまい 10：00～18：00 人気YouTubeチャンネル「魚屋の森さん」でもおなじみ株式会社寿商店の森 朝奈さんトークショー 10：00～、14：00～■食材 中部の各エリアから森 朝奈さんが選び抜いた旬の魚 天然能登寒ぶり最高級ブランドの「金縁（きんぶち）」（石川県産） ※煌を提供予定でしたが不漁により提供を変更いたしました。 絹姫サーモン（愛知県産の高級養殖サーモン） 静岡産生しらす（生しらす軍艦）■車両 ①新型日産リーフ ②日産アリア ③日産サクラ ④新型ルークス ※EV車から給電デモを実施■特徴 トレーラー「すし寅」をEVで完全稼働、ゼロエミッション寿司を実現■テーマ 「もっとチャージ、電気も元気も。届ける日産」

イベント写真

イベントを終えてのコメント

株式会社寿商店 森 朝奈さん「電気の力でおすしを作る」という、はじめての試みは、本当に素晴らしいことだと思います。だからこそ、「ちゃんとおいしい」と感じてもらえるものを提供したいという思いで監修させていただきました。いま水産の状況は決して良いとは言えず、不漁が続いています。ここにいる子どもたちが、将来「魚屋さんになりたい」と思ったときに、魚が獲れなくなってしまっているかもしれない。そう考えると、サステナブルという考え方は本当に大切だと感じます。資源の持続可能性については、私たちがしっかり考えていかなければいけないことです。今回のイベントのように、未来のおいしさを守る取り組みは、これからも続けていくべき大事な活動だと思っています。イベントでふるまった食材ですが、石川県の天然能登寒ブリをはじめ、中部エリアのおいしいものを集めました。会場で召し上がった方の「おいしい！」の声がたくさん聞けて魚屋冥利につきました。イベントでは私自身も日産の様々な車に試乗させていただき、すし寅へ電力を供給している最新のEVにも触れることができました。どれも乗り心地の良さとライフスタイルに合わせたスタイリッシュさを持ち合わせていて、乗って楽しい、素敵な車ばかりでした！EVではないですが、ルークスは本当に軽自動車？と思ってしまう空間の広さ、視野の広さに驚きました！皆さんにもぜひ日産のお店で体験していただけたらうれしいです。」

日産自動車 西日本RSO 中部グループ部 鈴木「このたびは、日産イベント「ふるまう、くるま」にご参加いただき、誠にありがとうございました。悪天候にもかかわらず、多くの皆さまにお越しいただき、心より感謝申し上げます。本イベントは、「他のやるぬことを、やる。」という日産のDNAを体現し、従来の車のイメージを超えた新たな切り口として、“電気自動車×寿司”というに企画いたしました。これにより、最新の電気自動車 新型リーフや、日産の軽 新型ルークスといった新たなモデルをはじめ、日産の魅力を多くの方に伝えることができたと感じております。また、森さん監修のもと、中部エリアの豪華な食材を使用したお寿司は絶品であり、地域の水産資源の素晴らしさを再認識する貴重な機会となりました。今回のイベントを通じて、電気自動車や新型車の魅力を多くの方に伝えることができ、実際に触れたり試乗したりしていただくことで、「これ、本当に軽自動車？全然イメージ違う！」「こんなにすごいの？」など、その性能やデザインの良さを実感して多くのワクワクをお届けできたことが何よりの喜びです。なお、今回ご紹介できなかった車種もございますので、少しでもご興味をお持ちいただけましたら、ぜひお近くの日産のお店へ足をお運びいただき、ご体感いただければと思います。」