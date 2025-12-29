WEJOY PTE. LTD（本社シンガポール）は、同社が運営する若者に人気のソーシャルエンタメアプリ「WePlay（ウィプレー）」において、2025年12月30日（火）から2026年1月5日（月）までの7日間、大規模な新年特典イベント「星明かりの春祭り」を開催することを発表いたしました。今回の年末年始イベントでは、「ボイスソーシャル」と「季節感溢れるお祝い体験」を軸に、ボイスルームでの新年パーティーや、本格的な運勢・タロット占い、さらに100年以上の歴史を誇る「こよみの神宮館（株式会社 神宮館）」との初コラボレーション企画など、非常に多彩なコンテンツが用意されています。

全国のWePlayユーザーと一緒に2026年の新年を！

WePlayは、年末年始をオンラインで祝う場として、アプリ内で利用できるラッキーマネーなどを手に入れるチャンスがある新年パーティー「ラッキーマネーで星明かりの夜を点灯」を開催します。

全国のユーザーと一体感を楽しむオンラインパーティー

期間中、指定のボイスルームに入場することで、全国のユーザーと共に新年の幕開けを共有することが可能です。年末年始のラッキーマネー： 2025年12月31日の年越しの瞬間を祝う「年末年始のラッキーマネー」では、ボイスルーム内に大量のラッキーマネーが雨のように降り注ぐ演出が行われます。新年の一番賞： 2025年12月30日から2026年1月5日まで開催。イベント期間中に指定のボイスルームで開催されるパーティーへ参加することで、「新年一番賞」のガチャに挑戦する資格を獲得。山盛りのゴールドや豪華なイベント報酬、新年の祝福を受け取ることができます。

2026年の運勢を占う「新年運勢・タロット占い」

年末年始のニーズとして高い「占い」に対し、Z世代の嗜好と「仕事」「恋愛」「金運」という主要な関心テーマに基づき、「新年運勢・タロット占い」イベントを実施します。タロットで運勢を占おう： 「仕事・恋愛・金運」の3テーマについて、2026年の運勢をタロットで占うことができます。占い結果を確認できるだけでなく、新たな指輪やプレゼントといった限定アイテムを入手することも可能です。金運に祈願しよう： 「金運」占いでは、希望のアイテムを祈願することで入手確率が大幅にアップする機能を搭載。さらに、日頃の感謝を込めた限定セールとして、大量のゴールドや新プレゼントが特別価格で手に入る「小福袋」および「新年福袋」も登場予定です。

百年の伝統文化とアプリが融合するWePlay × 神宮館 コラボおみくじ

今回の目玉として、明治41年（1908年）創業、暦や易学書の専門出版社として百余年の歴史を持つ「神宮館」との初コラボレーションによる「開運おみくじ・新年のご加護」イベントを開催いたします。開催期間： 2025年12月30日12時から2026年1月5日24時まで神宮館による運勢解説： 期間中は毎日1回、無料でおみくじを引くことが可能です。「仕事・健康・恋愛・金運・学業」の5つのテーマについて、老舗ならではの視点によるその日の運勢を確認でき、アプリ上で初詣のような体験を楽しめます。限定特典の交換： おみくじを引くことで獲得できる「お正月券」は、アプリ内の期間限定特別アイテムとの交換に使用できます。大吉の場合にはお正月券を100枚、中吉70枚、小吉40枚、末吉10枚を、それぞれ得られます。このお正月券は限定特典の交換に利用できます。ソーシャル×祈願体験： おみくじで「大吉」が出た場合、専用のラッキーナンバーが発行されます。これを他のユーザーにシェアすることで、シェアされた側も大吉のメリット、つまりお正月券を100枚受け取ることができます。ソーシャルアプリならではの「福分け」体験となります。

WePlay（ウィプレー）マーケティング担当・大鹿陽平のコメント

本イベントの開催に当たって、WePlayマーケティング担当・大鹿陽平は次のように述べています。 「神宮館とのコラボレーションを通じて、WePlayに集う若者たちに、日本の伝統文化の魅力を感じてもらいたい。『星明かりの春祭り』は、単なるアプリ内イベントにとどまらず、過去と未来をつなぎ、伝統と現代を結ぶ体験となっています。」

企業およびアプリ概要

【神宮館について】 明治41年（1908年）創業。暦や易学書の出版・販売を専門とする、百余年の歴史と伝統を誇る出版社です。商号：株式会社 神宮館 (じんぐうかん)設立：昭和23年5月14日 創業 明治41年代表取締役社長：木村 通子 (きむら みちこ)所在地：〒101-0021 東京都千代田区外神田5-2-11 セイキ第2ビル2階※本社建替えのため仮社屋となります。現在こちらで店頭販売は行っておりません。URL：http://www.jingukan.co.jp【WEJOYについて】WEJOY PTE. LTD.は、2020年10月23日に設立されたシンガポール拠点のインターネット企業です。グローバルな視野と革新的な精神を持つ企業として、世界中でソーシャル分野とゲーム分野の事業拡大に取り組んでいます。当社はソーシャル系ボードゲームやカジュアルゲームの開発・運営に注力しており、「世界中の人々へ友情と喜びをもたらす」を使命に掲げ、世界の人々をつなぐ革新的で魅力的なゲーム体験の創造を特に重視。現在、積極的に海外市場へ進出しており、将来的にはゲームで人と人の絆を繋ぎ、オンラインソーシャル・エンターテインメント分野の先駆者となり、グローバル市場で大きな影響力を持つ企業となることを目指しています。会社名：WEJOY PTE. LTD.所在地：77 SCIENCE PARK DRIVE #04-09 CINTECH III BUILDING SINGAPORE (118256)メールアドレス： support@wejoysg.comWEJOY公式HP：https://wejoyhub.com/WePlay公式HP：https://weplayapp.com/事業内容：ゲーム、エンターテイメント、ソーシャルの機能を統合したグローバルソーシャルエンタメアプリの提供【ソーシャルゲームアプリ「WePlay（ウィプレー）とは】 WePlayはシンガポールを拠点とするWEJOYが展開する、若者向けソーシャルエンタメアプリです。ボイスルーム機能を中心に、ゲーム・エンターテインメント・ソーシャル機能を融合し、「かくれんぼ」「宇宙人狼」「ワードウルフ」などのパーティーゲームが日本の若者を中心に人気を集めています。WePlayはミッションに「世界中の人々に友情と喜びを届ける」を掲げ、ゲームを通じて人と人をつなぎ、オンラインソーシャルエンターテインメント分野の先駆者を目指しています。