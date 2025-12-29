株式会社サイバーレコード（本社所在地：熊本県熊本市、代表者：増田一哉、以下「当社」）が支援する熊本県益城町のふるさと納税返礼品として、合同会社たべたせいかが提供する「らくのうマザーズ 大阿蘇牛乳」を掲載中です。水と緑と太陽に恵まれた熊本の豊かな自然の中で、大切に育まれた牛乳をお届けします。殺菌以外の手を加えていない成分無調整牛乳で、自然の恵みそのままの美味しさです。本取り組みは、受託自治体数112自治体、ふるさと納税サイト運営数571件の実績※がある株式会社サイバーレコード（本社所在地：熊本県熊本市、代表者：増田一哉）のサポートによるものです。 ※令和7年5月時点

対象返礼品について

▼楽天大阿蘇牛乳 200ml×12本/200ml×24本/250ml×24本/1L×6本 選べる内容量https://item.rakuten.co.jp/f434434-mashiki/013-0348/▼チョイス大阿蘇 牛乳 12本 200ｍl×12本https://www.furusato-tax.jp/product/detail/43443/6329855?utm_source=kumamotoken_mashikimachi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_43443大阿蘇 牛乳 24本 200ｍl×24本https://www.furusato-tax.jp/product/detail/43443/6330426?utm_source=kumamotoken_mashikimachi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_43443大阿蘇 牛乳 24本 250ml×24本 1ケースhttps://www.furusato-tax.jp/product/detail/43443/4822976?utm_source=kumamotoken_mashikimachi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_43443大阿蘇 牛乳 1L 紙パック 6本入https://www.furusato-tax.jp/product/detail/43443/4889888?utm_source=kumamotoken_mashikimachi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_43443

熊本県益城町について

https://www.rakuten.ne.jp/gold/f434434-mashiki/https://www.furusato-tax.jp/city/product/43443?utm_source=kumamotoken_mashikimachi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_43443

熊本県の中央部に位置する益城町は、西に熊本市、東に阿蘇の山々を見渡せる緑豊かなベッドタウンです。北部には畑、中央部には田園、南部には山があり、この肥沃な大地では、全国的に有名なスイカやヒノヒカリ、果物などの栽培が盛んに行われている都市と自然の調和がとれたまちです。四季折々の変化も豊かで、春は秋津川の桜、夏は蛍、秋は紅葉と美しい景観があふれています。阿蘇くまもと空港や益城熊本空港ICを有する便利な町、熊本の空と陸の玄関口へお越しになってみませんか。

寄附金の使い道について

(1) 自治体におまかせ(2) 熊本地震災害復旧・復興事業(3) まちづくり全般に活用(4) 教育・文化振興事業(5) 福祉事業

株式会社サイバーレコードについて2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡【社名】株式会社サイバーレコード【代表者】代表取締役社長 増田一哉【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F【設立】2008年8月1日【URL】https://www.cyber-records.co.jp/【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form