世界の小麦粉市場の見通し（2026年～2035年）：成長要因、市場シェア、主要トレンド
本小麦粉市場レポートは、世界の小麦粉産業について包括的な概要を提供するものであり、2020年から2025年までの過去期間における市場動向を分析するとともに、2025年～2030年および2035年Fの予測期間に向けた将来予測を提示しています。本分析では、すべての地域における市場動向を評価し、各地域の主要経済圏について詳細な検証を行っています。
2025年における世界の小麦粉市場規模は約1,098億4,450万ドルに達し、2020年以降、年平均成長率（CAGR）6.3％で拡大しました。市場は2025年の1,098億4,450万ドルから2030年には1,414億1,160万ドルへと拡大し、この期間のCAGRは5.2％と予測されています。さらに2030年以降も成長は継続し、年平均成長率4.4％で推移し、2035年には約1,756億2,590万ドルに達すると見込まれています。
主要な小麦粉市場プレイヤーが採用している戦略
小麦粉市場で事業を展開する主要企業は、市場での競争力を強化するため、さまざまな戦略的取り組みを進めています。これには、新製品の投入による事業分野の拡充、戦略的パートナーシップや協業を通じた業務遂行能力の強化、ならびに的を絞った新規投資による全体的な事業基盤の拡大が含まれます。
市場機会を最大化するための戦略的提言
新たな市場機会を最大限に活用するために、ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニーは、小麦粉メーカーに対し製品およびサービスの高度化と多様化を提言しています。具体的には、微量栄養素欠乏への対応を目的とした主食強化、異業種連携、拡張性の高い栄養プラットフォームへの注力が挙げられます。また、消化器の健康を支援し、栄養価と機能性を兼ね備えたベーカリー製品への需要に応えるため、高食物繊維で健康志向の小麦粉の開発も推奨されています。さらに、持続可能な原料調達を活用しながら、有機小麦粉や特殊小麦粉の製品ラインアップを拡充することで、健康志向や家庭製パンへの関心の高まりに対応することが重要です。加えて、合成添加物を置き換えつつ、同等の性能と柔軟性を提供できるクリーンラベルの多機能原料を優先することで、消費者への訴求力を高めることができます。栄養価および機能性を強化した革新的な原料ソリューションの開発は、進化する健康・ウェルネス志向との整合性を高めるうえで不可欠です。
小麦粉市場の概要
小麦粉は、穀物、種子、または根菜類を微細に粉砕して得られる粉末であり、主に小麦が使用されますが、米、トウモロコシ、大麦、ライ麦、オーツ麦、キャッサバなども原料として用いられます。炭水化物を豊富に含む主食原料であり、穀物の種類や加工方法に応じて、たんぱく質、食物繊維、ビタミン、ミネラルを含む場合もあります。食品用途では、酵母、水、脂肪、糖類などの補助原料と併用されることが一般的です。一方、工業用途では、結合剤や可塑剤と混合される場合があります。従来の小麦粉の代替品としては、グルテンフリー小麦粉ブレンド、ナッツ由来の粉、でんぷん類などがあり、食事制限や用途別のニーズに応じて選択されます。
世界の小麦粉市場における主要企業
2024年には、上位10社が世界の小麦粉市場全体の最大10.57％を占めました。中でも、**コナグラ・ブランズ（アーデント・ミルズ）**は市場シェア3.84％で最大の競合企業となりました。これに続く主な企業は、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社、カーギル社、ブンゲ社、ゼネラル・ミルズ社、ウィルマー・インターナショナル社、イングレディオン社、グレイン・クラフト社、グレイン・ミラーズ社、マニルドラ・グループです。
配信元企業：The Business research company
