講演依頼のスピーカーズ【Speakers.jp】に『伝え方が9割』著者コピーライター／佐々木圭一氏の講演会講師インタビューを掲載
株式会社タイムが運営する、講演依頼のスピーカーズ（https://www.speakers.jp/）で、2025年12月26日に『伝え方が9割』著者コピーライター／佐々木圭一氏の講演会講師インタビューを掲載いたしました。
https://www.speakers.jp/results/interview/sasaki_keiichi_interview/
佐々木圭一氏について（https://www.speakers.jp/speaker/sasaki-keiichi/）
『伝え方が9割』著者コピーライター
世界累計259万部『伝え方が９割』著者。
全国400社以上で講演・研修を行い、受講者満足度は95.2%。知識だけ持ち帰るのではなく、講演後に「伝え方」が身についた状態になるよう、個人ワークを取り入れているのが特徴。学んだことが、職場でその日から使えると好評。
もともと伝えることが得意ではなかったにもかかわらず、新人時代コピーライターとして配属され苦しみ「紙のむだづかい」という意味で、つけられたあだ名は「最もエコでないコピーライター」。
ストレスから1年間で体重が15％増、アゴもなくなる。
あるとき、伝え方には技術があることを発見。
『情熱大陸』など出演多数。
講演では相手が心地よく動く"7つの技術”を実例と演習で伝え、企業や教育現場で即実践可能なコミュニケーション力を鍛える内容が高い評価を得ています。
講演依頼のスピーカーズでは、人気講師が講演でどのようなことを語るのか、講演会講師インタビューでご紹介します。
会社名：株式会社タイム（Speakers.jp運営会社）
代表者：代表取締役 星野益八郎
所在地：東京都渋谷区恵比寿4-22-10
事業内容：講演会、セミナー等各種イベントへのキャスティング
配信元企業：株式会社タイム
