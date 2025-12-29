EV時代の航続距離を左右する部品：自動車用 HVAC ブロワーモーター市場はCAGR4.7%で拡大
自動車用 HVAC ブロワー モーターとは、自動車の暖房・空調システムに取り付けられたファンである。ブロワーファンは、使用目的に応じて車外から空気を取り込み、その空気を加熱または冷却する仕組みで動作する。その後、この空気はダクトと吹き出し口のシステムを通じて送り出され、あらかじめ設定された吹き出し口から車内全体に供給される。
業界発展の特徴：快適性要求と電動化が同調する時代の潮流
近年、自動車業界は「快適性」「静粛性」「エネルギー効率」に対する要求が飛躍的に高まっている。それは、単なる空調だけでなく、乗員の快適な乗り心地、長距離走行時の安定した室内環境、さらには寒冷地での窓の曇り防止やデフロスターの信頼性確保といった、安全／快適機能の強化だ。特に電気自動車（EV）やハイブリッド車（HEV）が拡大する中、エンジン排熱を使えないEVでは、空調用のエネルギー消費が航続距離に直結するため、HVAC ブロワー モーターの効率化・軽量化・静音化が極めて重要となる。加えて、多人数乗車や多ゾーン空調、後部座席吹出口、微風制御、フィルター付換気／空気清浄など、乗員の多様な快適性ニーズもブロワーの性能要件を押し上げている。これにより、従来のブラシ付きモーターから、効率・寿命・静音性に優れたブラシレスモーター（BLDC）、さらにはモーターとファン、制御ユニットを統合したモジュール型ソリューションの採用が進んでいる。また、軽量素材の活用、インパクトの少ない設計、騒音・振動・耐久性の最適化といった設計技術も急速に進化しており、HVAC ブロワー モーターは単なる駆動部品ではなく、車両全体の快適性・効率性戦略の中核になってきている。このように、乗員の快適性志向と、クルマの電動化／効率化トレンドが重なり合うことで、HVAC ブロワー モーター市場は“安定した成長と技術革新”の好循環に入っている。
市場規模の展望：堅調な成長で2031年には約43.2億ドルへ
市場分析機関 LP Information による「世界自動車用 HVAC ブロワー モーター市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/56438/automotive-hvac-blower-motor）では、2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）が約 4.7% と予測されており、2031年にはグローバル市場規模が 43.2 億米ドルに達すると見込まれている。また、他の調査では2024年時点でのグローバル市場規模が約 107.1 億米ドルであったとの報告もあり、タイプ別、市場ポートフォリオの変化や地域別の需要動向を含めた複数の見方が存在する。こうした予測数字の背景には、自動車生産の拡大、EV／HEV の拡大による空調需要の増加、多ゾーン／多座席モデルの普及、そして快適性・静粛性・エネルギー効率に対する要求の高まりがある。特にアジア太平洋地域（とりわけ中国）が最大の市場となる見込みで、続いて欧州、北米が追随する構造が想定されている。つまり、この市場は単発のブームではなく、中長期的な自動車産業のトレンドとリンクした“安定成長市場”であり、今後も拡大が続く可能性が高い。
図. 自動車用 HVAC ブロワー モーター世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338136&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338136&id=bodyimage2】
