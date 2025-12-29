BODYMAKER今期の集大成！ 12月29日（月）より直営サイト・直営店舗（2026年1月1日より）で 最大66％OFFの「大決算SALE」を開催!同タイトルのDMを発行
大阪府吹田市を拠点に日本発祥のスポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）の製造から販売まで行っているBODYMAKER株式会社（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長淵 翔）よりお知らせです。
BODYMAKER（ボディメーカー）は、今期の集大成として「大決算SALE」を12月29日（月）から2026年2月末日まで開催いたします。本セールは、公式直営サイトおよび直営店舗（※店舗は2026年1月1日より「初売り新年祭」）にて実施。新作・旧作アイテムを最大66％OFFの特別価格でご提供します。
また、セール開催に合わせて最新アイテムを多数掲載したDMも発行いたしました。新作ウエアやシューズなどアイテムを多数掲載。目玉アイテムとして一例を紹介すると、冬の定番ウインターブーツ\3,990→\1,990の半額、フェイスカバーと2WAY仕様の新作ネックウォーマー\2,990→\990の66％OFFや人気のウォームシューズが\3,990→\1,990の半額（限定300個のみ）など。今回も送料無料商品多数あり、年末年始、お客様に最高のお買い物を楽しんでいただけるよう、BODYMAKERは挑戦し続けます。
ぜひこの機会にBODYMAKER公式直営サイト・直営店舗ともご覧ください。
大決算SALEはこちら
https://www.bodymaker.jp/shop/e/edm2023/
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338036&id=bodyimage1】
▼大決算SALEのDMを発行
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338036&id=bodyimage2】
▼1月1日配布「初売り新年祭 」店舗チラシ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338036&id=bodyimage3】
配信元企業：BODYMAKER株式会社
