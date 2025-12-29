ソーシャルエンタメアプリ「WePlay」が新年イベント「星明かりの春祭り」を開催！ 老舗「神宮館」との初コラボによる「デジタルおみくじ」も登場
WEJOY PTE. LTD（本社：シンガポール）は、2025年12月30日（火）から2026年1月5日（月）までの7日間、若者を中心に圧倒的な支持を集めるソーシャルエンタメアプリ「WePlay」において、新春を祝う特別イベント「星明かりの春祭り」を実施いたします。
本イベントは、年末年始特有の高揚感と季節感を大切にした企画となっており、WePlayの核となる「ボイスソーシャル」の機能を最大限に活用。ボイスルームでの新年パーティーをはじめ、2026年の運勢を占うタロット企画、さらには明治創業の伝統を誇る老舗出版社「こよみの神宮館（株式会社 神宮館）」との初コラボレーションなど、多彩なコンテンツを展開します。オンラインでありながら、人と人との繋がりを感じられる温かな新年体験を提供いたします。
全国のユーザーと迎える！WePlay（ウィプレー）、特別な2026年の幕開け
WePlayは、年末年始をより賑やかに彩るため、アプリ内で使用できる「ラッキーマネー」等を獲得できる新年パーティー企画「ラッキーマネーで星明かりの夜を点灯」を開催します。指定のボイスルームに参加することで、場所を越えて全国のユーザーとともに新年の幕開けの瞬間を共有することが可能です。
・年末年始のラッキーマネー企画： 2025年12月31日、年を越す最高の瞬間に合わせ、「年末年始のラッキーマネー」を実施。ボイスルーム内に大量のラッキーマネーが雨のように降り注ぐ、お祝いムード満点の特別演出を用意しています。
・新年の一番賞： 2025年12月30日から2026年1月5日までの期間中、指定のボイスルームで行われる新年パーティーへ参加することで、「新年一番賞」ガチャに挑戦する資格が得られます。アプリ内で活用できるゴールドをはじめ、豪華な報酬や新年の祝福がユーザーを待っています。
タロット占いで2026年の運勢をチェック
年末年始に多くの人が関心を寄せる「来年の運勢」について、Z世代のトレンドやニーズを踏まえた「新年運勢・タロット占い」イベントを開催します。
・タロットで運勢を占おう： 若年層の関心が特に高い「仕事」「恋愛」「金運」の3テーマを軸に、2026年の行方を占うことができます。運勢を確認できるだけでなく、結果に応じて新しい指輪やプレゼントなどの限定アイテムも獲得できる仕組みとなっています。
・金運祈願企画： 「金運」占いにおいては、希望するアイテムを祈願することでその入手確率が上昇する機能を搭載。また、日頃のユーザーへの感謝を込めて「小福袋」および「新年福袋」の限定セールも実施予定。大量のゴールドや新作プレゼントを特別価格で手に入れることが可能です。
百年の伝統文化とデジタル体験の融合：WePlay × 神宮館 コラボ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338005&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338005&id=bodyimage2】
WePlayはこの度、明治41年（1908年）創業の暦や易学書の老舗「神宮館」と初のタッグを組み、「開運おみくじ・新年のご加護」イベントを開催いたします。
・WePlay × 神宮館 コラボおみくじ企画： 2025年12月30日12時から2026年1月5日24時までの期間中、アプリ内で手軽に「初詣」のようなおみくじ体験を楽しめます。1日1回無料で引けるおみくじでは、「仕事・健康・恋愛・金運・学業」の5項目について、神宮館の確かな知見に基づいた運勢解説を読むことができます。
