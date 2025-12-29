膀胱スキャナー市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年12月19に「膀胱スキャナー市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。膀胱スキャナーに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
膀胱スキャナー市場の概要
膀胱スキャナー市場に関する当社の調査レポートによると、膀胱スキャナー市場規模は 2035 年に約927.4百万米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 膀胱スキャナー市場規模は約450.0百万米ドルとなっています。膀胱スキャナーに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、膀胱スキャナー市場シェアの拡大は、世界的に病院内感染症を削減する必要性が高まっていることに起因しています。病院内感染症の主な原因の一つは尿道カテーテルの使用であり、これが入院期間の長期化や治療費の増加につながっています。
膀胱スキャナーは、膀胱容量を測定する安全で非侵襲的な代替手段であり、間欠的カテーテル挿入の必要性を軽減します。感染率の高い病院に対する罰則が厳格化されるにつれ、病院は予防策として膀胱スキャナーへの投資を強化しています。カテーテル挿入前にスキャンを行うというこの変化は、標準的な医療行為となりつつあり、急性期医療施設とリハビリテーション施設の両方で、これらの機器の大規模な導入が進んでいます。
膀胱スキャナーに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/bladder-scanners-market/84429
膀胱スキャナーに関する市場調査によると、高齢者人口の増加という人口動態の変化に伴い、市場シェアは拡大すると予測されています。高齢になると、男性では良性前立腺肥大症（BPH）、男女ともに尿失禁や尿閉などの泌尿器系の問題が生じやすくなります。
高齢者が介護施設や高齢者向け住宅に入居するケースが増加しているため、膀胱管理に関する問題も増加しています。こうした人口動態の変化により、短時間で膀胱の状態を効果的に診断できる検査機器へのニーズが長期的に高まっており、高齢者介護施設では膀胱スキャナーが血圧計と同じくらい普及するようになっています。
技術が大幅に進歩したにもかかわらず、膀胱スキャナーは、体格指数（BMI）が高い患者、腹部に大きな瘢痕がある患者、腹水や妊娠などの疾患を抱える患者においては、依然として性能上の問題があります。過剰な脂肪組織や体液は、これらの機器が使用する超音波の減衰や屈折を引き起こし、正確な体積測定を妨げる可能性があります。
このような誤差が生じると、臨床医はデジタル表示の信頼性を疑い、デジタル表示を確認するために侵襲的なカテーテル挿入を再度行うことがあります。この技術的な制約は、特定の人口集団における機器の有用性を制限し、複雑な医療状況における臨床的意思決定をより困難にしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337800&id=bodyimage1】
膀胱スキャナー市場セグメンテーションの傾向分析
膀胱スキャナー市場の概要
膀胱スキャナー市場に関する当社の調査レポートによると、膀胱スキャナー市場規模は 2035 年に約927.4百万米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 膀胱スキャナー市場規模は約450.0百万米ドルとなっています。膀胱スキャナーに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、膀胱スキャナー市場シェアの拡大は、世界的に病院内感染症を削減する必要性が高まっていることに起因しています。病院内感染症の主な原因の一つは尿道カテーテルの使用であり、これが入院期間の長期化や治療費の増加につながっています。
膀胱スキャナーは、膀胱容量を測定する安全で非侵襲的な代替手段であり、間欠的カテーテル挿入の必要性を軽減します。感染率の高い病院に対する罰則が厳格化されるにつれ、病院は予防策として膀胱スキャナーへの投資を強化しています。カテーテル挿入前にスキャンを行うというこの変化は、標準的な医療行為となりつつあり、急性期医療施設とリハビリテーション施設の両方で、これらの機器の大規模な導入が進んでいます。
膀胱スキャナーに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/bladder-scanners-market/84429
膀胱スキャナーに関する市場調査によると、高齢者人口の増加という人口動態の変化に伴い、市場シェアは拡大すると予測されています。高齢になると、男性では良性前立腺肥大症（BPH）、男女ともに尿失禁や尿閉などの泌尿器系の問題が生じやすくなります。
高齢者が介護施設や高齢者向け住宅に入居するケースが増加しているため、膀胱管理に関する問題も増加しています。こうした人口動態の変化により、短時間で膀胱の状態を効果的に診断できる検査機器へのニーズが長期的に高まっており、高齢者介護施設では膀胱スキャナーが血圧計と同じくらい普及するようになっています。
技術が大幅に進歩したにもかかわらず、膀胱スキャナーは、体格指数（BMI）が高い患者、腹部に大きな瘢痕がある患者、腹水や妊娠などの疾患を抱える患者においては、依然として性能上の問題があります。過剰な脂肪組織や体液は、これらの機器が使用する超音波の減衰や屈折を引き起こし、正確な体積測定を妨げる可能性があります。
このような誤差が生じると、臨床医はデジタル表示の信頼性を疑い、デジタル表示を確認するために侵襲的なカテーテル挿入を再度行うことがあります。この技術的な制約は、特定の人口集団における機器の有用性を制限し、複雑な医療状況における臨床的意思決定をより困難にしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337800&id=bodyimage1】
膀胱スキャナー市場セグメンテーションの傾向分析