世界の転移性乳がん治療市場は年平均成長率9.9％で成長し、2030年までに511億ドルに到達する見込み
転移性乳がん治療市場レポートは、世界市場の全体像を詳細に分析し、2020年から2025年までの過去期間における市場動向と実績を整理するとともに、2025年～2030年および2035年（予測年）までの将来予測を提示しています。本レポートでは、すべての地域における市場動向を評価し、各地域の主要経済圏での活動を検証することで、包括的な世界市場の視点を提供しています。
2025年における世界の転移性乳がん治療市場規模は約319億5,690万ドルに達し、2020年以降、年平均成長率（CAGR）5.6％で成長しました。市場は2025年の319億5,690万ドルから2030年には511億2,520万ドルへ拡大し、この期間の年平均成長率は9.9％と予測されています。2030年以降も成長は継続し、2030年からは年平均成長率4.5％で推移し、2035年には791億3,440万ドルに達する見込みです。
主要市場参加企業による戦略的取り組み
転移性乳がん治療市場で事業を展開する主要企業は、競争力を強化するためにさまざまな戦略的施策を進めています。これには、規制当局からの承認取得を通じた業務遂行能力の強化や、主要市場における規制承認の確保による事業基盤の拡大が含まれます。
レポートの全体像はこちらからご覧いただけます：
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/metastatic-breast-cancer-treatment-global-market-report
新たな成長機会を捉えるために、ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニーは、転移性乳がん治療企業に対し、標的治療薬の適用範囲を初回治療段階へ拡大し、第一選択治療としての抗体薬物複合体（ADC）併用療法を含めることを提言しています。さらに、標的治療および維持療法を重視した治療アプローチの推進、標的型抗体薬物複合体（ADC）治療薬の開発および商業化の加速、ホルモン受容体を標的とする精密経口治療薬の革新促進、ならびに複数の耐性機構に対応する併用治療戦略の開発と市場投入が重要視されています。
市場概要：転移性乳がん治療
転移性乳がん治療とは、乳房および近傍のリンパ節を超えて、骨、肝臓、肺、脳などの遠隔臓器へ転移した乳がん（ステージIV乳がん）に対する医療的治療を指します。治療の主な目的は、疾患進行の抑制、症状の緩和、生存期間の延長、ならびに生活の質の維持です。
本市場における補完的な製品・サービスには、画像診断技術、ゲノムおよび分子検査、制吐薬、骨強化薬、鎮痛薬、免疫調節薬などの支持療法薬が含まれます。代替的な治療法としては、疾患そのものには介入せず、症状緩和を目的とした緩和ケアが挙げられます。転移性乳がん治療は先進国および新興国の双方で利用されており、その利用状況は医療インフラ、医薬品の入手可能性、償還制度などの影響を受けます。
無料の限定サンプルレポートはこちらからご請求いただけます：
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample_request?id=10816&type=smp
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338219&id=bodyimage1】
世界の転移性乳がん治療市場における主要企業
2024年には、上位10社が市場全体の最大93.1％を占めました。中でも、F. ホフマン・ラ・ロシュ（ジェネンテック）は市場シェア30.4％で最大の企業となりました。これに続く主な企業は、イーライリリー、ファイザー、ノバルティス、メルク、ギリアド・サイエンシズ、アストラゼネカ、ブリストル・マイヤーズ スクイブ、アムジェン、メイヨー・クリニックです。
カスタマイズ版レポートのご案内はこちら：
http://www.thebusinessresearchcompany.com/Customise?id=10816&type=smp
配信元企業：The Business research company
