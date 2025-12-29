ハリウッドザコシショウ×納言 薄幸の元気情報番組『Powered by TV～元気ジャパン～』に医師・北岡一樹が登場 未来の技術「バクテリオファージ」で日本を元気に！
ハリウッドザコシショウ×納言がMCの元気情報番組『Powered by TV ～元気ジャパン～』2025年12月20日(土)配信に、新宿サテライトクリニックの北岡一樹 院長が「元気ジャパン大使オーディション」のコーナーに出演しました。
Powered by TV ～元気ジャパン～
北岡一樹 院長は、肌荒れやデキモノの原因である黄色ブドウ球菌などの「肌の悪玉菌」に着目し、これらに直接アプローチできるスキンケア商品の研究・開発を行ってきました。
今回登場する化粧品は、悪玉菌だけを食べるお掃除ロボット「バクテリオファージ」を配合。
脱毛後やシェービング後の肌荒れが気になる方、肌のデキモノなどに悩む方に向けた化粧水「DR.Phageスキンケアローション」をプロデュースしました。
【DR.Phage】
公式サイト： https://drphage.co.jp
オンラインショップ(BASE)で購入する際に、ご入力いただくと10%割引となるお得なキャンペーンも実施中。
オンラインショップ： https://drphage.base.shop/
クーポンコード：36URGCZ4
DR.Phageスキンケアローション
番組配信内容は、公式YouTube・FOD・ビデオマーケット・カンテレドーガからご覧いただけます。
■『Powered by TV ～元気ジャパン～』とは？
キーワードは「日本を元気に！」。元気になる情報やネタ、人物をお届けする新感覚情報バラエティ。今旬の話題な人や人気芸人などをゲストに迎え入れ最新情報あり、ドキュメントあり、笑いありの盛り沢山で「元気ジャパン」として日本を元気にする情報を発信していきます。
■番組概要
番組名 ： 『Powered by TV ～元気ジャパン～』
放送日時 ： 毎月第2土曜日夜7時～8時(TOKYO MX)
配信日時 ： 毎月第2・第3土曜日夜8時
(YouTube・FOD・ビデオマーケット・カンテレドーガ)
番組出演者： ハリウッドザコシショウ、薄幸、TiiiMO、ORβIT 他
番組HP ： https://powered-by-tv.com
企画 ： インバースホールディングス株式会社
制作著作 ： インバースホールディングス株式会社
＜YouTube 公式チャンネル＞
URL： https://www.youtube.com/@poweredbytv
＜X(旧Twitter) 公式アカウント＞
URL： https://x.com/poweredbytvinfo