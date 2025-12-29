ハリウッドザコシショウ×納言がMCの元気情報番組『Powered by TV ～元気ジャパン～』2025年12月20日(土)配信に、新宿サテライトクリニックの北岡一樹 院長が「元気ジャパン大使オーディション」のコーナーに出演しました。





Powered by TV ～元気ジャパン～





北岡一樹 院長は、肌荒れやデキモノの原因である黄色ブドウ球菌などの「肌の悪玉菌」に着目し、これらに直接アプローチできるスキンケア商品の研究・開発を行ってきました。

今回登場する化粧品は、悪玉菌だけを食べるお掃除ロボット「バクテリオファージ」を配合。

脱毛後やシェービング後の肌荒れが気になる方、肌のデキモノなどに悩む方に向けた化粧水「DR.Phageスキンケアローション」をプロデュースしました。





【DR.Phage】

公式サイト： https://drphage.co.jp

オンラインショップ(BASE)で購入する際に、ご入力いただくと10%割引となるお得なキャンペーンも実施中。

オンラインショップ： https://drphage.base.shop/

クーポンコード：36URGCZ4





DR.Phageスキンケアローション





番組配信内容は、公式YouTube・FOD・ビデオマーケット・カンテレドーガからご覧いただけます。









■『Powered by TV ～元気ジャパン～』とは？

キーワードは「日本を元気に！」。元気になる情報やネタ、人物をお届けする新感覚情報バラエティ。今旬の話題な人や人気芸人などをゲストに迎え入れ最新情報あり、ドキュメントあり、笑いありの盛り沢山で「元気ジャパン」として日本を元気にする情報を発信していきます。









■番組概要

番組名 ： 『Powered by TV ～元気ジャパン～』

放送日時 ： 毎月第2土曜日夜7時～8時(TOKYO MX)

配信日時 ： 毎月第2・第3土曜日夜8時

(YouTube・FOD・ビデオマーケット・カンテレドーガ)

番組出演者： ハリウッドザコシショウ、薄幸、TiiiMO、ORβIT 他

番組HP ： https://powered-by-tv.com

企画 ： インバースホールディングス株式会社

制作著作 ： インバースホールディングス株式会社





＜YouTube 公式チャンネル＞

URL： https://www.youtube.com/@poweredbytv

＜X(旧Twitter) 公式アカウント＞

URL： https://x.com/poweredbytvinfo