箱根で新春の思い出づくり「襷がけチャレンジ」イベント開催 さらに箱根にゆかりがある商品が入った3種の福袋も販売！
箱根園カムカムマーケット(所在地：神奈川県足柄下郡箱根町、運営：株式会社フジノネ)は、箱根で迎える新年を楽しめるイベント『襷がけチャレンジ』を1月1日から3日に箱根園ショッピングプラザ1階で実施するとともに、箱根で過ごす年始の思い出を届ける福袋を数量限定で販売します。
箱根で新春の思い出づくり
■『襷がけチャレンジ』
駅伝を象徴する「襷」をテーマにした体験イベントです。「襷」の本数は、駅伝出場チーム数に合わせて全部で21本！制限時間21秒以内に襷をかけられた本数に応じて景品を進呈します。21本すべての「襷」をかけられた方には、「エクセレントチョコロールケーキ」をプレゼント！
「エクセレントチョコロールケーキ」
※景品は無くなり次第、変更になる可能性もありますのでご了承ください
開催日程 ： 1月1日 9：00～12：00
1月2日13：00～16：00
1月3日 9：00～12：00
参加条件 ： ショッピングプラザ1階にて税込5,000円以上のお買い上げをされた方
●福よカムカム「福袋」！
箱根園カムカムマーケットでは、箱根を訪れるお客様に向けて、箱根らしさをテーマにした福袋の販売を行います。「箱根和菓子福袋」「人気トップ3福袋」「箱根 金色福袋」の3種類を数量限定でご用意いたします。
本企画は、箱根で過ごす新年のひとときをより楽しんでいただくことを目的に、箱根にゆかりがある商品を中心に福袋に詰めました。スタッフが心を込めて箱根の魅力や2026年の福をお客様に届ける、こだわりの福袋をぜひお楽しみください！
＜概要＞
開催日：2026年1月1日(木)～1月3日(土) ※無くなり次第終了
時間 ：9:00～
価格 ：「箱根 和菓子福袋」 2,000円(税込) ※1日10袋限り
「人気トップ3 福袋」3,000円(税込) ※1日10袋限り
「箱根 金彩福袋」 5,000円(税込) ※1日5袋限り
場所 ：箱根園ショッピングプラザ1階 箱根園カムカムマーケット
●箱根 和菓子を集めた“箱根 和菓子福袋”！
箱根 和菓子福袋
箱根の魅力を詰め込んだ和菓子3種が楽しめる福袋です。
※お一人様1袋限り
内容
・箱根 力もち
東海道の難所である箱根峠を超える際に、旅人が「食べると力がつく」と食べていたお餅と箱根の風物詩である箱根大名行列という風情を楽しめるよもぎを練りこんだ草餅。
・箱根 温泉まんじゅう
温泉の茶色い湯の花の色に似せて作られた温泉地「箱根」ならではのおまんじゅう。
・箱根献上 蒸しきんつば
創業明治4年「又一庵」がつくる、箱根神社にも献上されたことのあるふっくら炊いた小豆の美味しさを楽しめるきんつば。
●当店人気トップ3を集めた“人気トップ3 福袋”！
人気トップ3 福袋
箱根カムカムマーケットの人気トップ3位を集めました！
当店の売上人気1位、2位、3位のお菓子が楽しめる福袋です。
※お一人様1袋限り
内容
・箱根山麓紅茶 ロイヤルミルクティーラングドシャ
当店売上人気1位 華やかで香り高い神奈川県産箱根山麓紅茶を使用したラングドシャ。
・富士山ファーム はちみつクッキーとバター風味のチョコレートのラングドシャ
当店売上人気2位 富士山の麓で採れたはちみつを使用したラングドシャ。
・3位 カリントまんじゅう
当店売上人気3位 焦がし蜜が美味しいカリント風味のお饅頭。
●2026年のラッキーカラー金色を集めた“箱根 金彩福袋”！
箱根 金彩福袋
2026年のラッキーカラー金色で彩られた商品を集めました。金色に合わせて、ゴールドの5,000円で販売！和菓子・洋菓子・お茶などを詰め込んだ福袋です。
※お一人様1袋限り
内容
・箱根 金ごま団子 →“金”ごま
・有平糖 湘南ゴールド→ 神奈川県オリジナルフルーツ湘南“ゴールド”
・黄金富士 →“黄金”富士
・金富士らーめん →“金”富士ラーメン
・栗金鍔(栗きんつば) → 栗“金”鍔
・ぷちぽてと →“黄金”色をした艶やかなスイートポテト
【店舗概要】
店舗名 ： 箱根園ショッピングプラザ
所在地 ： 〒250-0522 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根139
営業時間 ： 9：00-16：30
定休日 ： なし
電話番号 ： 0460-86-2333
公式サイト： https://www.fujinone.co.jp/tenant/
【会社概要】
会社名 ： 株式会社フジノネ
所在地 ： 〒413-0102 静岡県熱海市下多賀777番地
代表者 ： 代表取締役社長 河越 敬仁
設立 ： 2007年10月
事業内容： 観光土産品の企画・開発・製造・卸・販売
資本金 ： 1500万円
URL ： https://www.fujinone.co.jp