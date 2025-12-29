ホウライ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長兼社長執行役員 CEO：小野直樹）が運営する那須千本松牧場は、2026年元旦～１月4日（日・祝）までの4日間、新春限定のイベントを初開催します。

期間中は、全長約2.0メートルの巨大凧と大型羽子板を設えた新春装飾が登場。牧場の自然を背景に、日本の良き正月文化を体感できる空間を演出します。牧場で暮らすポニーと一緒に写真が撮れる無料イベントをはじめ、干支や牧場のどうぶつをイメージしたバルーンアートのライブイベント、地域の生産者と連携した「畑のマルシェ」では、地元酒蔵による日本酒・甘酒の販売を実施するほか、新春限定企画として、栃木の生産者や牧場グルメ、ダーツコーナーでは「おかあさん牛セボン」グッズを詰め合わせた数量限定の福袋もあたるイベントを開催します。※各イベント開催日等詳細は下記をご覧ください。

■主なみどころ：

①全長約2.０メートルのセボンの巨大凧と羽子板や栃木県の生産者の祝樽など「那須千本松牧場ならではの新春装飾」

那須千本松牧場の公式キャラクター「おかあさん牛セボン」をモチーフにした凧と羽子板を大型サイズ（凧：全長約2.0メートル、羽子板：横幅約1.3メートル）で設置。ファームショップ入口には、地域生産者とお客さまをつなぐ「畑のマルシェ」に出店する、栃木県「宇都宮酒造」の祝樽や門松も並び、牧場全体で新年を迎える演出を行います。・1月12日 (日)まで ・にぎわい広場/ファームショップ入り口

②午年ならでは！牧場で暮らすポニーと新春無料記念撮影

正月飾りを施した囲いの中で、牧場に暮らすポニーやミニチュアホースと間近にふれあいながら写真撮影ができる無料イベントを初開催。・元旦～1月4日（日）各日10:00～15:00 ・千本松テラス(フォトスポット付近)

③干支をモチーフにしたバルーンアートライブイベントを開催

牧場のどうぶつや2026年の干支「うま」をモチーフにしたバルーンアートライブイベントを開催。バルーンアーティストとして県内外で活躍されている「ピエロのましら」氏によるバルーンアート。自然と植物に向き合い就農家でもあるましらさんのバルーンは優しさにあふれています。・バルーンアート一例：うま200円、うし400円など・1月2日（金）・3日（土）・にぎわい広場

④地域とつながる、新春の味わい。畑のマルシェ／日本酒・甘酒販売

地域の生産者と連携した「畑のマルシェ」では、栃木県の「宇都宮酒造」による日本酒・甘酒の販売を実施。寒い季節に嬉しい甘酒や、新年の一杯にふさわしい純米大吟醸3種を、牧場の開放的な空間で楽しめます。・純米大吟醸呑み比べ（紙コップ）/万葉聖45ml 500円、花宝・夢さらら45ml 400円、呑み比べ雪見酒 60ml4種 1,200円 ※ボトルはFARM SHOPで販売。・夢のあま酒 150ml400円・元旦～3日（土）・にぎわい広場

成人の日にちなんだ「地域とつながる試飲イベント」も開催予定：栃木県益子町の農園 ブルーベリーと里山と、老舗酒蔵 外池酒造店、吉本興業、国分グループの4者が連携し、生産から文化発信までを一体で紡いだ地域連携型リキュール「益子ブルーベリーナイト」。2026年の幕開けとなる初売り企画として、1月10日（土）・11日（日）の2日間、那須千本松牧場ファームショップにて試飲・販売イベントを開催します。リアル店舗での販売は今回が初お披露目。益子の里山で育ったブルーベリーの自然な甘みと澄んだ果実感、口当たりのやわらかさに徹底的にこだわった農家の想いが詰まったリキュールを、お試しください。

⑤新年の運試しも牧場らしく。新春福袋企画

1)牧場グルメオリジナル新春福袋（3種類）

・牧場アイス福袋：アイスクリーム12個入り、１日20個限定（価格：3,000円）

・牧場スイーツ福袋：菓子類12個入り、１日５個限定（価格：6,000円）

・牧場ベーコン福袋：ベーコン・ソーセージ類８個入り、１日５個限定（価格：6,000円）

・元旦～１月３日（土）・ファームショップ ※数量限定、なくなり次第終了

2)新春運試し企画ダーツで当てよう！セボンのオリジナル福袋

ダーツに参加して“的にあるセボンマーク”に見事ダーツが刺さると福袋がもらえる新春運試し企画を実施します。セボン福袋には那須千本松牧場公式キャラクター「おかあさん牛のセボン」グッズが。ほかにも豪華景品が当たるかも！※写真の中のいずれかの商品が福袋に入っています。・ダーツ参加費：300円 1回3本・元旦～１月４日、1月10日～1月12日 ・桜並木中央スポーツセンター前ダーツコーナー

3)地域生産者の福袋

栃木県内の生産者やアーティストの個性豊かな、地域の魅力が詰まった福袋を通じて、“買う”ことそのものが生産者との出会いにつながる新春企画です。

●国産バナナ農園「ラフファーム」（栃木県真岡市）バナナ農園ならではの生バナナ「とちおとこ」（6本程度）、「とちおとこ」を使ったBOX菓子を詰め合わせた「とちおとこ」づくしの福袋を販売。 ・「とちおとこ福袋2026」：2,000円（数量限定、なくなり次第終了。）・1月2日（金）～4日（日）・千本松オープンカフェ

●お菓子工房エータロー（栃木県那須塩原市）昭和から続く那須塩原市の人気店。素材にこだわった天然酵母パンと懐かしさを感じる手作りのお菓子で愛されてきました。天然酵母パン、スコーン、マドレーヌなどの入ったお得なセットの他、愛犬と一緒に楽しめるパウンドケーキやクッキーを詰め合わせたセット、どちらも3,000円相当が入った２種の福袋を販売します。 ・福袋：2,000円（数量限定、なくなり次第終了。）・1月２日（金）～3日（土） ・にぎわい広場

●柴犬作家Kururii（栃木県宇都宮市）「笑顔を紡ぐ柴犬のかたち」をコンセプトに、様々な手作り雑貨が人気の作家。干支をモチーフにした根付や、干支縁起もの「2026柴午くん」の限定販売や正月飾りなどのクラフト福袋を販売します。・「柴犬の縁起物kururii2026」：2,000・5,000・10,000円（数量限定、なくなり次第終了。）・1月2日（金）～3日（土） ・にぎわい広場

■お正月限定・あたたかい新春メニュー

ファームレストランでは、セットメニューをご注文のお客さまにおしるこをスープバーで提供。さらに、ラム、ちぎりハンバーグ、焼きすきセットなどの焼き物メニューをご注文の方にはお餅をサービスし、鉄板で焼いたお餅をおしること一緒に楽しめる、新春限定の食体験を用意します。・日時：元旦～1月４日（日）・ファームレストラン

■那須千本松牧場について：

130年以上の歴史を持ち、「自然との共生」をテーマに、循環型酪農を実践してきた那須千本松牧場は、2025年4月にグランドオープンを迎えました。那須野が原の雄大な景観を望む「千本松テラス」、源泉かけ流しの温泉水を活用した「温泉じゃぶじゃぶ池」、約100匹の動物とふれあえる広場、四季折々の自然を楽しめる全長4kmのサイクリングコースなど、自然とふれあう多彩な体験が揃っています。千本松牧場牛100％使用の「ちぎりハンバーグ」など、ここでしか味わえない牧場グルメや温泉も充実。入場料・駐車場は無料で、幅広い世代に親しまれる観光牧場です。

https://www.senbonmatsu.com/