株式会社アデッソ所属の、俳優×ミュージシャン佐藤智広がミュージカル「忍たま乱太郎」第15弾学園祭 出演します東京公演（2026年1月9日(金)-11日(日)＠立川ステージガーデン）・大阪公演（2026年1月17日(日)-19日(月)＠ｋｙシアターＭＢＳ）にて開催されます

https://www.musical-nintama.jp/15fes/

ミュージカル「忍たま乱太郎」第15弾学園祭○東京公演；2026年1月9日(金)-11日(日)立川ステージガーデン○大阪公演；2026年1月17日(日)-19日(月)ｋｙシアターＭＢＳ【お問い合わせ】サンライズプロモーション 0570-00-3337（平日12:00～15:00） 【主催】 ミュージカル「忍たま乱太郎」製作委員会 【企画】 NHKエンタープライズ ムービック サンライズプロモーション

佐藤智広 俳優 × ミュージシャン 岩手県一関市出身

＜俳優としての実力派 ＞1995年4月20日生まれ。高校卒業と同時に上京。舞台・映像・音楽と多方面で活躍。特に2.5次元舞台『ミュージカル「忍たま乱太郎」』尾浜勘右衛門役や、『ツキウタ。』シリーズ神無月郁役として注目を集める。クラシカルな装いと落ち着いた表現力が光る、現代には希少な“渋さと柔らかさ”を併せ持つ俳優。音楽活動では、美しい情景描写と繊細な感情表現でファンを魅了している。＜音楽活動の新境地＞2025 年10月20日には、渾身の新曲『凍えるハートに火をつけて』をリリース。白い吐息が夜に溶ける冬の街を舞台に、切ない恋心を熱いビートで包み込む本作。真っ赤なマフラー、12月の奇跡――冬の情景が心に浮かぶリリックと、止まらないビートが織りなすリズムが印象的な一曲です。佐藤智広楽曲⇒https://www.tunecore.co.jp/artists/sato_tomohiro◇最新出演情報◇◎『劇団「忍たま乱太郎」長屋物語～五年生、きのうも今日もあしたもの段～』［東京］2026年2月18日(水)～27日(金)［大阪］2026年3月6日(金)～8(日)https://www.musical-nintama.jp/nagaya/◎2025年12月31日（木）END es PRODUCE『リベルテ Vol.32～年末リベルテ～』https://ticket.corich.jp/apply/417611/023/【SNS・HP】Ｘ：https://twitter.com/satotomohiro420instagram：https://www.instagram.com/tomohirosato420/BLOG：https://ameblo.jp/sato-tomohiro/事務所HP：https://adessonet.co.jp/works/sato-tomohiro/ファンクラブ「佐藤智広の秘密基地」https://tomohirosato.club/plan/

