『原民喜 永遠のみどり』が2026年2月12日 (木) ～ 2026年2月23日 (月・祝)にシアター・アルファ東京（東京都 渋谷区 東 3-24-7）にて上演されます。

公式サイトhttp://www.bunkaza.com劇団文化座の最新作は、被爆作家・原民喜！！数々の大作を生み出した作家杉浦久幸と、演出鵜山仁の最強タッグで挑みます。2025年、被爆から80年の節目の年に生誕120年を迎えた詩人・原民喜。どこまでも優しく、繊細で、無口で、自己主張するのが苦手。現代を生きる我々にも共感できる無垢な魂と、そんな民喜を愛した妻、ほおっておけなかった仲間達との物語。『母』『命どぅ宝』の杉浦久幸による渾身の書き下ろし。2026年文化座新春公演！

あらすじ

毎年三月十三日に「花幻忌の会」と呼ばれる原民喜を偲ぶ会が行われる。その世話人である作家の遠藤周作はその当日、浮かない顔をしていた。年々参加者が少なくなっていたからだ。「原さんは決して忘れていい人じゃない」。原民喜ーー広島、爆心地から数キロほど離れた実家で被爆し、その体験を小説「夏の花」に描いた。極端に口数が少なく、対人恐怖症とも呼べるほど人付きあいが不得手だったが、それでも彼の才能を愛した文学仲間に支えられ、また、見合い結婚で彼の妻となる永井貞恵のおおらかな愛情に包まれて、徐々に心を開いていく。ところが……「花幻忌の会」が開かれて、遠藤は原民喜の人生を語り始める。

公演概要

『原民喜 永遠のみどり』公演期間：2026年2月12日 (木) ～ 2026年2月23日 (月・祝)会場：シアター・アルファ東京（東京都 渋谷区 東 3-24-7）■出演者津田二朗・米山実・佐藤哲也・沖永正志・白幡大介・藤原章寛・田中孝征・井田雄大・桑原泰・神野司・高村尚枝・酒井美智子・瀧澤まどか・姫地実加・大山美咲・季山采加・五十嵐芹架■スタッフ作：杉浦久幸 演出：鵜山仁美術：乘峯雅寛 照明：古宮俊昭 音響：齋藤美佐男 衣装：岸井克己 音楽：高崎真介舞台監督：鳴海宏明 制作：小林悠記子■公演スケジュール2月12日（木）18:302月13日（金）18:302月14日（土）14:002月15日（日）14:00★2月16日（月）14:002月17日（火）14:002月18日（水）14:002月19日（木）14:002月20日（金）14:002月21日（土）14:002月22日（日）14:00★2月23日（月）14:00※開場は開演の30分前★…公演終了後アフタートーク【15日 鵜山仁・出演者 / 22日 杉浦久幸・出演者】■チケット料金（税込）全席指定：5,500円＜カンフェティ限定・1,000円割引！＞全席指定：5,500円 → カンフェティ席4,500円！

