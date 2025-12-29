年末年始の挨拶にAI活用という選択肢 デジタル年賀状・寒中見舞い作成の新提案
年末年始のご挨拶として欠かせない年賀状や寒中見舞いはがき。
一方で、「毎年同じデザインになってしまう」「作る時間がない」「もっと今風にしたい」と感じる人も増えています。
そんな中、AIを活用したデジタル年賀状・寒中見舞いの作成方法として注目されているのが、AI搭載の動画・画像編集ソフト 「HitPaw Edimakor」 です。
年賀状・寒中見舞いも「デジタル」が主流に
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338195&id=bodyimage1】
近年は、紙のはがきだけでなく、
● LINE・メール・SNSで送れるデジタル年賀状
● 動画やアニメーションを使った動く年賀状
● 印刷も可能な高解像度デザイン
など、用途に応じて使い分けるスタイルが定着しつつあります。
特に寒中見舞いはがきは、松の内を過ぎてから送ることも多く、短時間で作れるデジタル形式との相性が良いのが特徴です。
HitPaw Edimakorでできること（1）
AI画像生成で年賀状・寒中見舞いデザインを作成
HitPaw Edimakor には、AI画像生成（テキストから画像生成）機能が搭載されています。
●「和風」「冬」「新年」「落ち着いた雰囲気」などのキーワード入力
● 年賀状・寒中見舞い向けのビジュアルを自動生成
● 写真を使わず、オリジナルイラスト風のはがきも作成可能
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338195&id=bodyimage2】
EdimakorのAI画像生成-年賀状・はがきを生成-https://reurl.cc/lall5Y
生成した画像は、デジタル配信用はもちろん、印刷用データとしても活用できます。
（2） 写真から動画・動く年賀状も簡単作成
スマホやPCに保存している写真を使って、
● 写真から動画を生成
● 軽いアニメーションや演出を追加
● 年末年始のメッセージをテキストで挿入
といった「動く年賀状」「動画寒中見舞い」の作成も可能です。
SNSやメッセージアプリで送る場合、静止画よりも印象に残りやすいのが特徴です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338195&id=bodyimage3】
Edimakorで動く年賀状動画生成-https://reurl.cc/eVnnpj
（3） 初心者でも使いやすい直感的な操作画面
HitPaw Edimakor は、初心者でも使いやすい直感的な操作画面が特長です。
● テンプレートを選ぶ
● 画像や動画を差し替える
● テキストを入力する
といったシンプルなステップで、短時間でも完成度の高い年賀状・寒中見舞いを作成できます。
動画編集が初めての方でも安心して使える設計です。
デジタル配信も、印刷も。使い方は自由
完成したデータは、
● SNS・メール・LINEで送信
● PDFや画像として保存し印刷
● 家族・友人・ビジネス用に使い分け
など、用途に合わせて柔軟に活用できます。デジタルと紙、どちらにも対応できる点も魅力です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338195&id=bodyimage4】
年末年始の挨拶を、もっと自分らしく
毎年同じになりがちな年賀状や寒中見舞いも、
AIを活用することでより自由で、今らしい表現が可能になります。
HitPaw Edimakor は、「手間をかけずに、少し特別な年末年始の挨拶を作りたい」
そんな方に向けた、新しい選択肢の一つです。
【Edimakorについて】
HitPaw Edimakorは、音声・画像・動画の生成から本格的な編集までを1つで完結できるオールインワンAI動画制作ソフトです。
テキストや画像、参照映像を活用した高度なAI動画生成、キーフレームを駆使した演出編集、自然なTTS音声合成、印象的な字幕作成、さらにAIアバター（おしゃべり写真・話す動物・歌う写真など）の作成など、多彩な機能を搭載。初心者でも直感的に操作でき、誰でも短時間でクオリティの高い動画を制作できる環境を提供します。
WindowsとMacの両方に対応し、創る・伝える・魅せるのすべてを、HitPaw Edimakorがサポートします。
公式HP：https://edimakor.hitpaw.jp/
YouTube：https://www.youtube.com/@HitPawEdimakorJapan
Note：https://note.com/edimakor_japan
X（旧Twitter）：https://x.com/EdimakorJP
配信元企業：HITPAW CO.,LIMITED
プレスリリース詳細へ