【参加者募集】地域企業訪問プログラム「直接見て！学んで！話して！ 魅力とリアルを実感する業界研究」
【参加者募集】地域企業訪問プログラム「直接見て！学んで！話して！ 魅力とリアルを実感する業界研究」
令和８年１月２１日〈京都・西陣織未来探訪〉
令和８年１月２７日〈スクラッチ体験と京都 IT 企業のぶっちゃけトーク〉
令和８年２月 ３日〈デザイン関連の企業・業界を知る！〉
京都で学ぶ大学生等を対象に、企業訪問や社員との交流を通じて、各業種・業界で働く魅力を学ぶ「直接見て！学んで！話して！魅力とリアルを実感する業界研究」のイベントを開催します！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338096&id=bodyimage1】
＜京都・西陣織未来探訪＞
（企業：株式会社西陣まいづる、桂機業店）
日 時：令和８年１月２１日（水） 午後１時～午後４時３０分
場 所：西陣織会館
内 容：西陣織や業界についての説明、西陣織会館の見学、社員との交流 など
定 員：１０名（先着順）
▼申込方法：下記ＵＲＬのフォームからお申し込みください。（１月１4日（水）まで）
https://x.gd/K5PlV
▼チラシ：下記URLよりダウンロードできます
https://www.icl-web.co.jp/public-works/resources/0121gyokai.pdf
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338096&id=bodyimage2】
＜スクラッチ体験と京都 IT 企業のぶっちゃけトーク＞
（企業：マイクロワークス株式会社、株式会社ＫＹＯＳＯテクノロジ）
日 時：令和８年１月２７日（火） 午前１０時～午後５時
場 所：第八長谷ビル８階Ｅ会議室
内 容：パネルディスカッション、座談会、プログラミング体験 など
定 員：１０名（先着順）
▼申込方法：下記ＵＲＬのフォームからお申し込みください。（１月２2日（木）まで）
https://x.gd/25JBw
▼チラシ：下記URLよりダウンロードできます
https://www.icl-web.co.jp/public-works/resources/0127gyokai.pdf
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338096&id=bodyimage3】
＜デザイン関連の企業・業界を知る！＞
（企業：株式会社アンココン、株式会社米津デザイン室）
日 時：令和８年２月３日（火） 午後１時～午後５時
場 所：株式会社アンココン
内 容：デザインセミナー、業界・会社の説明、オフィス見学、社員との交流 など
定 員：１５名（先着順）
▼申込方法：下記ＵＲＬのフォームからお申し込みください。（１月２8日（水）まで）
https://x.gd/s1mJD
▼チラシ：下記URLよりダウンロードできます
https://www.icl-web.co.jp/public-works/resources/0203gyokai.pdf
◆各イベント共通
対象：大学生、短期大学生、大学院生、第二新卒等 ※学年・学部不問、留学生歓迎
参加費：無料（交通費や昼食代は自己負担です）
服装：自由（カジュアルOK）、歩きやすい靴でご参加ください
主催：京都市
=======================================
＜問い合わせ先＞
【京都市 地域企業インターンシップ促進プロジェクト】
事業運営会社：株式会社アイシーエル
担当：ホンダ・ヨシカワ
〒600-8413 京都市下京区大政所町680-1 第八長谷ビル10 階
電 話：075-708-7886 メール：k-info@icl-web.co.jp
受付時間：営業時間9:00 ～ 17:30 土・日・祝日は休業
=======================================
配信元企業：株式会社アイシーエル
令和８年１月２１日〈京都・西陣織未来探訪〉
令和８年１月２７日〈スクラッチ体験と京都 IT 企業のぶっちゃけトーク〉
令和８年２月 ３日〈デザイン関連の企業・業界を知る！〉
京都で学ぶ大学生等を対象に、企業訪問や社員との交流を通じて、各業種・業界で働く魅力を学ぶ「直接見て！学んで！話して！魅力とリアルを実感する業界研究」のイベントを開催します！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338096&id=bodyimage1】
＜京都・西陣織未来探訪＞
（企業：株式会社西陣まいづる、桂機業店）
日 時：令和８年１月２１日（水） 午後１時～午後４時３０分
場 所：西陣織会館
内 容：西陣織や業界についての説明、西陣織会館の見学、社員との交流 など
定 員：１０名（先着順）
▼申込方法：下記ＵＲＬのフォームからお申し込みください。（１月１4日（水）まで）
https://x.gd/K5PlV
▼チラシ：下記URLよりダウンロードできます
https://www.icl-web.co.jp/public-works/resources/0121gyokai.pdf
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338096&id=bodyimage2】
＜スクラッチ体験と京都 IT 企業のぶっちゃけトーク＞
（企業：マイクロワークス株式会社、株式会社ＫＹＯＳＯテクノロジ）
日 時：令和８年１月２７日（火） 午前１０時～午後５時
場 所：第八長谷ビル８階Ｅ会議室
内 容：パネルディスカッション、座談会、プログラミング体験 など
定 員：１０名（先着順）
▼申込方法：下記ＵＲＬのフォームからお申し込みください。（１月２2日（木）まで）
https://x.gd/25JBw
▼チラシ：下記URLよりダウンロードできます
https://www.icl-web.co.jp/public-works/resources/0127gyokai.pdf
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338096&id=bodyimage3】
＜デザイン関連の企業・業界を知る！＞
（企業：株式会社アンココン、株式会社米津デザイン室）
日 時：令和８年２月３日（火） 午後１時～午後５時
場 所：株式会社アンココン
内 容：デザインセミナー、業界・会社の説明、オフィス見学、社員との交流 など
定 員：１５名（先着順）
▼申込方法：下記ＵＲＬのフォームからお申し込みください。（１月２8日（水）まで）
https://x.gd/s1mJD
▼チラシ：下記URLよりダウンロードできます
https://www.icl-web.co.jp/public-works/resources/0203gyokai.pdf
◆各イベント共通
対象：大学生、短期大学生、大学院生、第二新卒等 ※学年・学部不問、留学生歓迎
参加費：無料（交通費や昼食代は自己負担です）
服装：自由（カジュアルOK）、歩きやすい靴でご参加ください
主催：京都市
=======================================
＜問い合わせ先＞
【京都市 地域企業インターンシップ促進プロジェクト】
事業運営会社：株式会社アイシーエル
担当：ホンダ・ヨシカワ
〒600-8413 京都市下京区大政所町680-1 第八長谷ビル10 階
電 話：075-708-7886 メール：k-info@icl-web.co.jp
受付時間：営業時間9:00 ～ 17:30 土・日・祝日は休業
=======================================
配信元企業：株式会社アイシーエル
プレスリリース詳細へ