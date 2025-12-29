【参加者募集】「京都を支える１day 業界体験プログラム」
令和８年１月１５日〈京都シール印刷工業協同組合〉
令和８年１月２８日〈京都室内装飾協同組合〉
京都で学ぶ大学生等を対象に、企業訪問や社員との交流を通じて、各業種・業界で働く魅力を学ぶ「京都を支える１day 業界体験プログラム」のイベントを開催します！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338064&id=bodyimage1】
もしも世界からシールが消えたなら…〈京都シール印刷工業協同組合〉
日 時：令和８年１月１５日（木） 午前１０時～午後３時
場 所：株式会社東洋レーベル
内 容：シール印刷業界について実物の商品を見ながらの説明、製造工程の見学、社員との交流 など
定 員：１５名（先着順）
▼申込方法：下記ＵＲＬのフォームからお申し込みください。（１月１３日（火）まで）
https://x.gd/sLtSE
▼チラシは下記URLよりダウンロードできます
https://www.icl-web.co.jp/public-works/resources/0115gyokai.pdf
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338064&id=bodyimage2】
誰かの“帰りたくなる場所”は誰かの手しごとからできている〈京都室内装飾協同組合〉
日 時：令和８年１月２８日（水） 午前９時３０分～午後４時３０分
場 所：株式会社ツカサ、株式会社クレバー
内 容：室内装飾の業界の特徴や動向について説明、ショールームの見学、 社員との交流、インテリアパネル製作体験など
定 員：１０名（先着順）
▼申込方法：下記ＵＲＬのフォームからお申し込みください。（１月２１日（水）まで）
https://x.gd/2mGSi
▼チラシは下記URLよりダウンロードできます
https://www.icl-web.co.jp/public-works/resources/0128gyokai.pdf
◆各イベント共通
対象：大学生、短期大学生、大学院生、第二新卒等 ※学年・学部不問、留学生歓迎
参加費：無料（交通費や昼食代は自己負担です）
服装：自由（カジュアルOK）、歩きやすい靴でご参加ください
主催：京都市
=======================================
＜問い合わせ先＞
【京都市 地域企業インターンシップ促進プロジェクト】
事業運営会社：株式会社アイシーエル
担当：ホンダ・ノナカ
〒600-8413 京都市下京区大政所町680-1 第八長谷ビル10 階
電 話：075-708-7886 メール：k-info@icl-web.co.jp
受付時間：営業時間9:00 ～ 17:30 土・日・祝日は休業
=======================================
