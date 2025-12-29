世界一周相当（180,000マイル）のJALマイルが当たる！ ファミペイ×JAL初のコラボキャンペーンが実現！ 誰でも毎日当選チャンス有り！ 2026年1月1日（木）元旦より開始
株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）は、継続して取り組んでいる５つのキーワードのうち「たのしいおトク」「『あなた』のうれしい」の一環として、ファミマのアプリ「ファミペイ」上で、日本航空株式会社（以下、JAL）と初となるコラボレーションキャンペーンを2026年1月1日（木）から実施します。
「ファミペイ」内で1日1回参加できる「毎日挑戦ゲーム」で、抽選で世界一周相当の180,000JALマイルが当たります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338065&id=bodyimage1】
■世界一周（※）旅行ができる？！「毎日挑戦ゲーム」でJALマイルが当たるチャンス！
このたびのキャンペーンでは、抽選で世界一周相当の180,000マイル分のJALマイルや、100円相当のファミマポイントなどが当たります。1月1日（木）から1月31日（土）の期間中、1日1回、最大31回ファミペイアプリ会員なら誰でも無料で挑戦が可能です。
今回のコラボレーションは、2025年10月31日（金）まで提供していたJALマイルをFamiPayギフトに交換できる「FamiPayギフト特典」等の提携サービスの終了を受け、お客さまへ新たな価値をご提供するために実施いたします。ファミペイでJALマイルが当たるキャンペーンを実施するのは今回が初となります。JALマイルとファミペイの両サービスご利用者の更なる利便性向上を目指します。
（※）
・世界一周のルートは以下の想定をしています。
東京→ロサンゼルス→ロンドン→ドーハ→東京（ワンワールド特典・エコノミークラスの利用の場合）
※2025年12月10日（水）現在・マイルは全旅程の距離（区間基本マイレージの合計。地上交通区間は移動マイルとして計算に含めません。）に応じて必要マイル数を算出しています。
・ご利用に際し、航空券以外の費用が発生します。
燃油サーチャージ、空港施設使用料、海外の空港税 / 出国税、保安対策費 など
・その他ご利用条件など詳細は、JAL Webサイトをご確認ください。
https://www.jal.co.jp/jp/ja/jalmile/use/partner_air/oneworld/miles.html
■キャンペーン概要
【実施期間】
2026年1月1日（木）0:00～1月31日（土）23:59
【キャンペーン内容】
「ファミペイ」の「チャレンジ」タブから1日に1回ゲームに参加でき、抽選でJALマイルやファミマポイントが当たります。
1等：JALマイル 180,000マイル（3名さま）
2等：JALマイル 15,000マイル（20名さま）
3等：ファミマポイント 100円相当（1万名さま）
4等：ファミマポイント 1円相当（960万名さま）
※進呈されたファミマポイントの有効期限は2026年6月30日（火）です。
※期間限定ファミマポイントはゲーム当選時に即時進呈いたしますが、通信状態等により、進呈まで数分～数時間かかる場合もございます。
※ファミマポイントは「ファミペイ」のマイページ内「ファミペイ残高・ファミマポイント利用履歴」でご確認いただけます。
※一部対象外の商品・サービスがございます。
ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。 以上
【ご参考】
■ファミペイ詳細
＜コンセプト＞
クーポンもポイントも決済も。毎日のお買い物で使えば使うほどおトクなオールインワンアプリ
「ファミペイ」内で1日1回参加できる「毎日挑戦ゲーム」で、抽選で世界一周相当の180,000JALマイルが当たります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338065&id=bodyimage1】
■世界一周（※）旅行ができる？！「毎日挑戦ゲーム」でJALマイルが当たるチャンス！
このたびのキャンペーンでは、抽選で世界一周相当の180,000マイル分のJALマイルや、100円相当のファミマポイントなどが当たります。1月1日（木）から1月31日（土）の期間中、1日1回、最大31回ファミペイアプリ会員なら誰でも無料で挑戦が可能です。
今回のコラボレーションは、2025年10月31日（金）まで提供していたJALマイルをFamiPayギフトに交換できる「FamiPayギフト特典」等の提携サービスの終了を受け、お客さまへ新たな価値をご提供するために実施いたします。ファミペイでJALマイルが当たるキャンペーンを実施するのは今回が初となります。JALマイルとファミペイの両サービスご利用者の更なる利便性向上を目指します。
（※）
・世界一周のルートは以下の想定をしています。
東京→ロサンゼルス→ロンドン→ドーハ→東京（ワンワールド特典・エコノミークラスの利用の場合）
※2025年12月10日（水）現在・マイルは全旅程の距離（区間基本マイレージの合計。地上交通区間は移動マイルとして計算に含めません。）に応じて必要マイル数を算出しています。
・ご利用に際し、航空券以外の費用が発生します。
燃油サーチャージ、空港施設使用料、海外の空港税 / 出国税、保安対策費 など
・その他ご利用条件など詳細は、JAL Webサイトをご確認ください。
https://www.jal.co.jp/jp/ja/jalmile/use/partner_air/oneworld/miles.html
■キャンペーン概要
【実施期間】
2026年1月1日（木）0:00～1月31日（土）23:59
【キャンペーン内容】
「ファミペイ」の「チャレンジ」タブから1日に1回ゲームに参加でき、抽選でJALマイルやファミマポイントが当たります。
1等：JALマイル 180,000マイル（3名さま）
2等：JALマイル 15,000マイル（20名さま）
3等：ファミマポイント 100円相当（1万名さま）
4等：ファミマポイント 1円相当（960万名さま）
※進呈されたファミマポイントの有効期限は2026年6月30日（火）です。
※期間限定ファミマポイントはゲーム当選時に即時進呈いたしますが、通信状態等により、進呈まで数分～数時間かかる場合もございます。
※ファミマポイントは「ファミペイ」のマイページ内「ファミペイ残高・ファミマポイント利用履歴」でご確認いただけます。
※一部対象外の商品・サービスがございます。
ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。 以上
【ご参考】
■ファミペイ詳細
＜コンセプト＞
クーポンもポイントも決済も。毎日のお買い物で使えば使うほどおトクなオールインワンアプリ