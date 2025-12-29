5Gチップセット市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年12月19に「5Gチップセット市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。5Gチップセットに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
5Gチップセット市場の概要
5Gチップセット市場に関する当社の調査レポートによると、5Gチップセット市場規模は 2035 年に約 1,804億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 5Gチップセット市場規模は約 421億米ドルとなっています。5Gチップセットに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 18.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、5Gチップセット市場シェアの拡大は、エッジコンピューティングにおけるAI統合の結果です。5GとAIの融合により、チップの交換サイクルが加速しています。また、新しい5Gチップセットには、AI機能をクラウドではなくデバイス上で直接実行するための専用ニューラルプロセッシングユニット（NPU）が搭載されています。当社のアナリストの見解では、このエッジAI機能はレイテンシを最小限に抑え、プライバシーを最大限に保護するため、リアルタイム言語翻訳、拡張現実（AR）、スマート監視などのアプリケーションにとって非常に魅力的です。より高度な接続性へのニーズの高まりは、半導体企業にさらなるイノベーションを促し、販売されるチップセットあたりの付加価値を高めています。
5Gチップセット に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/5g-chipset-market/109907
5Gチップセットに関する市場調査によると、新しい周波数帯域とミリ波周波数の技術的な利用可能性が高まっていることで、市場シェアが拡大する見込みです。これにより、無線通信で光ファイバー並みの速度が実現可能になります。当初は通信範囲の制限が課題でしたが、ビームフォーミングとアンテナ設計における近年の進歩により、ミリ波は家庭やオフィス向けの固定無線アクセス（FWA）において商業的に実現可能になりつつあります。
当社の分析によると、これは顧客宅内機器（CPE）およびWi-Fiゲートウェイにおける5Gチップセットの新たな市場セグメントを生み出すものです。高密度都市におけるデータトラフィックの増加に対応する必要性から、通信事業者はミリ波スモールセルを展開しており、高周波インフラチップの需要が高まっています。
しかし、市場における重要な制約は、5Gを単なる接続性のアップグレード以上のものにするための現在の能力にあります。チップセットベンダーは、革新的な低遅延と膨大なスループット性能を提供するシリコンを提供できるようになりましたが、消費者が求めるソフトウェアエコシステムはハードウェアに追いついていません。通信会社は、ソーシャルメディアやウェブブラウジングなど、日常生活で4Gと5Gの違いをほとんど感じていない顧客に対し、5Gのアップセルを促進するのに苦労しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337796&id=bodyimage1】
5Gチップセット市場セグメンテーションの傾向分析
5Gチップセット市場セグメンテーションの傾向分析