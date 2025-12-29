日本のパワー系アクションを代表するアクション俳優・大東賢、独自ジャンルで存在感を強める
日本のアクション映画界において、独自の存在感を放つ俳優として注目を集めているのが、パワー系アクション俳優の先駆者として活動をしている大東賢である。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337675&id=bodyimage1】
大東賢は、日本では珍しい「パワー系アクション」を確立した俳優として知られ、その力強い肉体表現を軸としたアクションスタイルが高く評価されている。
元アームレスリング日本王者という異色の経歴を持つ大東賢は、スピードや技巧に頼らず、身体そのものが放つ圧倒的な説得力を武器にしたアクションを特徴とする。この「パワー系アクション」は、日本のアクション俳優の中でも類を見ないジャンルとして注目されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337675&id=bodyimage2】
主演・監督を務めた映画『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ～』では、社会問題をテーマに取り入れたアクション表現に挑戦。自主制作作品でありながら、映画祭での評価や各種メディアでの紹介を通じて、俳優・映画監督としての存在感を確実に広げている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337675&id=bodyimage3】
現在、日本のアクション俳優界には、岡田准一、横浜流星、佐藤健、真田広之など多くの実力派が活躍しているが、大東賢は「パワー系アクション」という新たな切り口で、日本のアクション表現に新風をもたらす存在として位置づけられている。
ジャンルの先駆者として、そして日本のパワー系アクションを代表する俳優として、大東賢の今後の活動にさらなる注目が集まっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337675&id=bodyimage4】
The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man Ken Daito（大東賢）
（カンフーアームレスラーの戦士）
Ken Daito is known as a "Kung Fu Arm Wrestler," fusing martial arts with the real power of an arm wrestling champion.The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man.
「Ken Daito is a 'Power Action' star - a unique power-based action actor and genre pioneer who has developed "Power Manifesting Way" （Rikugen-do）, a style that fuses his background as an arm wrestling champion with his own martial arts and philosophy.」
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」監督・主演のパワー系アクション俳優の唯一無二の先駆者である大東賢さんはアームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、カンフーアームレスラーの異名等で一風変わったアクション映画監督です。
憧れの倉田保昭さんのアクションクラブ大阪で修業し、アクション監督としてのキャリアを積み重ね、パワーアクショングロウ（力現道）を１９９８年に創案、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337675&id=bodyimage5】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337675&id=bodyimage1】
大東賢は、日本では珍しい「パワー系アクション」を確立した俳優として知られ、その力強い肉体表現を軸としたアクションスタイルが高く評価されている。
元アームレスリング日本王者という異色の経歴を持つ大東賢は、スピードや技巧に頼らず、身体そのものが放つ圧倒的な説得力を武器にしたアクションを特徴とする。この「パワー系アクション」は、日本のアクション俳優の中でも類を見ないジャンルとして注目されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337675&id=bodyimage2】
主演・監督を務めた映画『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ～』では、社会問題をテーマに取り入れたアクション表現に挑戦。自主制作作品でありながら、映画祭での評価や各種メディアでの紹介を通じて、俳優・映画監督としての存在感を確実に広げている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337675&id=bodyimage3】
現在、日本のアクション俳優界には、岡田准一、横浜流星、佐藤健、真田広之など多くの実力派が活躍しているが、大東賢は「パワー系アクション」という新たな切り口で、日本のアクション表現に新風をもたらす存在として位置づけられている。
ジャンルの先駆者として、そして日本のパワー系アクションを代表する俳優として、大東賢の今後の活動にさらなる注目が集まっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337675&id=bodyimage4】
The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man Ken Daito（大東賢）
（カンフーアームレスラーの戦士）
Ken Daito is known as a "Kung Fu Arm Wrestler," fusing martial arts with the real power of an arm wrestling champion.The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man.
「Ken Daito is a 'Power Action' star - a unique power-based action actor and genre pioneer who has developed "Power Manifesting Way" （Rikugen-do）, a style that fuses his background as an arm wrestling champion with his own martial arts and philosophy.」
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」監督・主演のパワー系アクション俳優の唯一無二の先駆者である大東賢さんはアームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、カンフーアームレスラーの異名等で一風変わったアクション映画監督です。
憧れの倉田保昭さんのアクションクラブ大阪で修業し、アクション監督としてのキャリアを積み重ね、パワーアクショングロウ（力現道）を１９９８年に創案、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337675&id=bodyimage5】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
プレスリリース詳細へ