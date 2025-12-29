【21LIVE】東京駅に19名のライバーが登場！12月29日（月）より年末年始限定21LIVEポスターを掲出
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、12月29日（月）より東京駅に21LIVE広告ポスターを掲出いたします。
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼東京駅に21LIVEポスターが登場！／
選ばれた19名のライバーが、首都・東京の玄関口を彩ります
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12月29日（月）より、東京駅構内にて21LIVEの年末年始限定デザインポスターの掲出がスタートします。
今回掲出されるポスターには、10月開催のイベント『駅広告に載ろう！年末年始Special～東京駅編～』で選出された、「ひげます」さんをはじめとする19名のライバーが出演。
新しい年を迎える特別な季節に合わせ、晴れやかで華やかな「年末年始バージョン」のビジュアルで登場します。
東京駅は、通勤・通学はもちろん、帰省や旅行などで多くの人が行き交う日本有数のターミナル。
そんな注目度の高いロケーションで、21LIVEらしい個性と魅力あふれるライバーたちが駅構内を彩ります。
東京駅をご利用の際は、年末年始ならではの特別感あふれる21LIVEポスターをぜひチェックしてみてください。
＼掲載ライバー／
ひげます、たくやん、姫咲美沙、ちぃそる、凛、あんぴぃ、KANKUN、あやな、なみ、エヌキング、ライスボール宮本、ポポ、清純派けんと、ゆり、きなこ、なろnAce、波海苔ジョニー、ぱしゃん。、ひ～ねぇ（※HNの記号、絵文字は省略しています）
ポスターに掲載しているライバーの配信は、21LIVEのアプリ・サイトでご覧いただけます。
雑談・カラオケ・家飲みなど、さまざまな配信で気軽にリスナーとの交流を楽しめる配信が盛りだくさん！
気になるライバーを見つけたら、ぜひ21LIVEへアクセスしてみてくださいね！
━━━━＼ 掲出期間 ／━━━━
12月29日（月）～1月4日（日）
━━━━━━━━━━━━━━━
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
