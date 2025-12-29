¿ÌºÒ¤ò·Ð¸³¤·¤¿»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¤¤ÞÇ½ÅÐ¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤«¡£
2024Ç¯1·î1Æü¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£14Ç¯Á°¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤¢¤Î·Ê¿§¡¢¤¢¤Î»þ¤Î¶õµ¤¡£»°Î¦¤Î³¤¤ÇÀ¸¤«¤µ¤ì¤¿¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¿ÈÂÎ¤¬¾¡¼ê¤ËÆ°¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢¥Õ¥£¥Ã¥·¥ãー¥Þ¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê°Ê²¼FJ¡Ë¤â»Ù±ç¤Ø¤ÈÆ°¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢È¯ºÒ¤«¤é2Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢Éü¶½¤Ø¤ÎÊâ¤ß¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤Þ¤À²¿¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤â¤É¤«¤·¤µ¤Ë»÷¤¿´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î2Ç¯´Ö¡¢¸½¾ì¤ËÄÌ¤¤Â³¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤¿¤Î¤«¡£
¿ÌºÒ¤ò·Ð¸³¤·¤¿»ä¤¿¤Á¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¤³¤Î2Ç¯´Ö¤Ç´¶¤¸¤¿Ç½ÅÐÉü¶½¤Î¸½ºßÃÏ¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÄÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
1. ¤Þ¤À¤Þ¤À¿ÍÍÍ¤Ë¸À¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢²¿¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤
È¯ºÒ¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢ÄÅÅÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿FJ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ÏÄê´üÅª¤ËÇ½ÅÐ¤ØÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¸½ÃÏ¤Î¥Ëー¥º¤òÃµ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤Î³èÆ°¤ò¸ì¤ëÄÅÅÄ¤Î¸ýÄ´¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¿µ½Å¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢À®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢Á´¤¯¤¢¤²¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£º£¡¢¼ê¤ò¤Ä¤±»Ï¤á¤¿¤°¤é¤¤¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡£¤Þ¤À¡¢¿ÍÍÍ¤Ë¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¥Õ¥£¥Ã¥·¥ãー¥Þ¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡ÄÅÅÄÍ´¼ù
²¿¤«ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Éü¶½¤Ë¤ÏÆ°¤«¤·¤¬¤¿¤¤¡Ö¥Õ¥§ー¥º¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö²æ¡¹¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥§ー¥º¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê»Ù±ç¤Î·Á¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢ÀµÄ¾¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î»þ¤ÈÁ´¤¯°ì½ï¤Ç¡¢¡Ø½Åµ¡»ý¤Ã¤Æ¤ë¿Í°Ê³°¤ÏÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢È¾Ç¯¤°¤é¤¤¤Ï´Ö³Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¡£È¾Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤¿Äê´üÅª¤ËÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤è¤¦¤ä¤¯»º¶ÈÉü¶½¤Î¥Õ¥§ー¥º¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤¤¤è¤¤¤è²æ¡¹¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£º£¤Ï¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
2024Ç¯5·î¤ËË¬Ìä¤·¤¿¤È¤¤ÎÇ½ÅÐÄ®¤ÎÍÍ»Ò¡ÊÄÅÅÄ»£±Æ¡Ë
¡Ö¤¿¤À¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈïºÒ¾õ¶·¤¬Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ï¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤ËÉ¨¤òÆÍ¤¹ç¤ï¤»¤ÆÏÃ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢²æ¡¹¤Î¥ê¥½ー¥¹¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¤Í×Ë¾Á´Éô¤ò½¦¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£²¿¤¬¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç°ìÈÖ¤Î²ÝÂê¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤³¤òº£¤Þ¤µ¤ËÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
2. ÃÏÈ×Î´µ¯¤È¤¤¤¦Ì¤Á½Í¤Îº¤Æñ¡£ÃÏ°è¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÉü¶½
¡ÖÇ½ÅÐÈ¾Åç¤ÎÈïºÒ¾õ¶·¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶Ã¤¯¤Û¤É°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
ÀÐÀî¸©Ä£¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢Åö»þ¤ò¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇ½ÅÐÈ¾Åç¤ÎÊ¡°æ¸©Â¦¡Ê³°±º¡Ë¤Ç¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤ÊÃÏÈ×Î´µ¯¤¬¤¢¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ÉÙ»³ÏÑÂ¦¡ÊÆâ±º¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤äÄÅÇÈ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Á¤ä»ÜÀß¤Ê¤É¤ËÈï³²¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ÃÏÈ×Î´µ¯¤¬·ã¤·¤«¤Ã¤¿ÎØÅç¹Á¤Ê¤É¤Ï¡¢µùÁ¥¤¬¹ÁÆâ¤«¤é½Ð¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¿ÌÄ¾¸å¤«¤é¿åÍÈ¤²¤¬ºÆ³«¤Ç¤¤¿ÃÏ°è¤Ç¤â¡¢Æ»Ï©¤¬À£ÃÇ¤µ¤ì¤ÆÊª¤¬±¿¤Ù¤Ê¤¤¡£¿Í¤âÈïºÒ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÎ®ÄÌ¤Ë¾è¤»¤ë¤«¤¬ÌäÂê¤Ç¤·¤¿¡×
ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃÏÈ×Î´µ¯¤ÎÈ¯À¸¡£¸©Æâ¤Î9³ä°Ê¾å¤Îµù¹Á¡¦¹ÁÏÑ¡¢300ÀÉ°Ê¾å¤ÎµùÁ¥¤¬ÈïºÒ¡£µëÌý¤äÀ½É¹¡¢²Ù»«¤½ê¤È¤¤¤Ã¤¿¶¦Æ±ÍøÍÑ»ÜÀß¤â²õÌÇÅª¤ÊÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Î´µ¯¤·¤¿ÃÏÈ×¤Ë²¾ÀßÊªÍÈ¤²¾ì¤òÀ°È÷¤·¤¿ÎØÅç»Ô¤Î¼¯°ëµù¹Á¡Ê2025Ç¯4·îÄÅÅÄ»£±Æ¡Ë
¡ÖÆÃ¤ËÎØÅç¹Á¤ÎÉüµì¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¹Á¤¬Éüµì¤¹¤ë¤Þ¤ÇÁà¶ÈºÆ³«¤òÃÙ¤é¤»¡¢Éüµì¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤â°ì¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È2Ç¯¡¢3Ç¯¤Èµù¶È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£³§¤µ¤ó¤¬¸½¾ì¤«¤éÎ¥¤ì¡¢µù¶È¤ò¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²¾¤Ëµù¶È¼Ô¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Ù±çºö¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀÐÀî¤Îµû¤ÎÊªÎ®¤ò°ìÅÙ»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ºÆ¤Óµù¤¬ºÆ³«¤·¤Æ¤â¡¢¤â¤¦¡Ø¤¤¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢µù¶È¤ò·ÑÂ³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹Á¤òÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤âÃÊº¹¤¬À¸¤¸¤¿´ßÊÉ¤Ç²¾»·¶¶¤ä¥Ù¥ë¥È¥³¥ó¥Ù¥¢¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¿åÍÈ¤²¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤â¤Á¤í¤ó¿ÌºÒÄ¾¸å¤Î¾õ¶·¤«¤é»þ´Ö¤Ï·Ð²á¤·¡¢¾¯¤·¤º¤Ä·Ê¿§¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃÏ¿ÌÅö½é¤«¤éÈæ¤Ù¤ì¤ÐÉüµì¡¦Éü¶½¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¿¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿åÍÈ¤²¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÃÏ¿ÌÁ°¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢·è¤·¤Æ¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³Æ¹Á¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½¾ì¤È¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¡×
Éüµì¡¦Áà¶ÈºÆ³«¤Î¾õ¶·¡Ê½ÐÅµ¡§ÀÐÀî¸©¿å»º²ÝHP¡Ë
3. ¤³¤ì¤«¤éFJ¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¡Ö»°¤Ä¤ÎÃì¡×ÃÏ°è¤´¤È¤Ë¾õ¶·¤¬°ã¤¦¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¶¦ÄÌ¤Î²ÝÂê¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÄÅÅÄ¤Ïº£¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»°Î¦¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡Öº£¸å¡¢»°¤Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¿Íºà°éÀ®¡×¤Ç¤¹¡£ ¡Ö¸µ¡¹¡¢µù¶È¤Ë¸Â¤é¤º¿Í¸ý¸º¾¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃÏ°è¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿ÌºÒ¤¬¤½¤ì¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤¿·Á¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤¬¼º¤ï¤ì¿Í¤ÎÎ®½Ð¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»º¶È¤òºÆ¶½¤·¤è¤¦¤Ë¤â¿Í¤¬¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë°Ü½»¤ÏÆñ¤·¤¯¤Æ¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¸òÎ®¿Í¸ý¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥¿¥¤¥ßー¡Ù¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¿Íºà»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¸½¾ì¤Ø¤Î¡Ø¥¿¥¤¥ßー¡Ù¾Ò²ð¤ä¡¢Ã´¤¤¼ê°éÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Æó¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÊªÎ®¤ÈÎ®ÄÌ¡×¡£¡ÖÅìËÌ¤Ë¤ÏËÜ½£¤ò½ÄÃÇ¤¹¤ë¶¯¸Ç¤ÊÊªÎ®ÌÖ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç½ÅÐ¤ÏÃÏÍýÅª¤Ë¡Ø¹Ô¤»ß¤Þ¤ê¡Ù¤Î¾ì½ê¡£¸µ¡¹ÊªÎ®¤¬¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÌµÍý¤Ë¿·¤·¤¤ÊªÎ®ÌÖ¤òºî¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊªÎ®¤ËÍê¤é¤Ê¤¤»ö¶È¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÁ¯ÅÙÌ¿¡ÙÅª¤ÊÁ¯µûÎ®ÄÌ¤ò¤ä¤á¡¢¡Ø²Ã¹©¡Ù¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºÙ¤¤ÊªÎ®¤Ç¤â¾¦Çä¤¬À®¤êÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤³¤³¤Ë¤Ï¡¢¿ÌºÒ¤òµ¡¤Ë²Ã¹©µ»½Ñ¤òËá¤¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Þ¤ÇÍ¢½Ð¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤¿²æ¡¹»°Î¦¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬Ìò¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£Ç½ÅÐ¤Ë²Ã¹©¶È¤¬½ÐÍè¤ë¤È¡¢¸òÎ®¿Í¸ý¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤³¤Ë¿·¤·¤¤»º¶È¡¢¸ÛÍÑ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£Á¯µûÎ®ÄÌ¤Ç¤ÏÁ÷¤Ã¤¿Àè¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¡¢²Ã¹©¤¹¤ì¤ÐÇ½ÅÐ¤ËÍî¤È¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤·¤Æ»°¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÇ½ÅÐ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÈ¯¿®¡×¤Ç¤¹¡£ ¡ÖÇ½ÅÐÈ¾Åç¤Ë¤ÏÈó¾ï¤ËË¤«¤Ê¿©ºà¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó¥·¥§¥Õ¡¢¿¼¤¤¿©Ê¸²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ò²þ¤á¤Æ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤·¡¢È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£11·îËö¤ËµÜ¾ë¸©¤ÎïÝ¾å¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡ÖÎØÅç¤«¤Ë¤Þ¤Ä¤ê¡×¤â¤½¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢ÆüËÜ³¤¤Î¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤òÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÎÅìËÌ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢Ç§ÃÎ¤ò¹¤²¤ë»î¤ß¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¤ä¤ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
11·î23Æü¡¢µÜ¾ë¸©Ì¾¼è»Ô¤Î¤æ¤ê¤¢¤²¹ÁÄ«»Ô¤Ç¡ÖÎØÅç¤«¤Ë¤Þ¤Ä¤ê¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢500¿©¤Î¥«¥Ë½Á¤Î¤ª¿¶Éñ¤¤¤Ë¤ÏÁáÄ«¤«¤é¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤¿¡£
4. »ä¤¿¤Á¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¸½¾ì¤Î²¹ÅÙ´¶¤Ë¡Ö¥º¥ì¡×¤Ï¤Ê¤¤¤«
¡ÖÄÅÅÄ¤µ¤ó¤ÎÇ§¼±¤Ï¡¢²æ¡¹¤È¤â°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¿Í¼êÉÔÂ¤Ï¡¢¿ÌºÒÁ°¤«¤éÂ³¤¯²ÝÂê¡£¿Í¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à·Á¤â¤¢¤ë¤·¡¢µÕ¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ë¿Í¤ò¤«¤±¤º¤Ë¤ä¤ë¡Ø¾ÊÎÏ²½¡Ù¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£µù¶¨¤µ¤ó¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿»ÜÀß¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ´ÉôÄ¾¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡ØÁªÂò¤È½¸Ãæ¡Ù¤Ç½¸Ìó²½¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î®ÄÌµòÅÀ¤òÀß¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤â¡¢¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æµù¶¨¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¤³¤È¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©Ä£¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ç¤¹¡£FJ¤ÈÀÐÀî¸©¤ÏÆ±¤¸Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¹ÔÀ¯¤È¤¤¤¦¡ÖÁ´¸©Åª¤Ê»ëÅÀ¡×¤ËÎ©¤Ä¤«¤é¤³¤½¤Î¡¢¤è¤êÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¸«²ò¤â»Ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸©¤È¤·¤Æ¤Ï¡ØÇ½ÅÐ¡Ù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ØÀÐÀî¸©Á´ÂÎ¡Ù¤È¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡£°ì¸©°ìµù¶¨¤Ç¤¢¤ë¶¯¤ß¤ò¤É¤¦³è¤«¤¹¤«¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ ¤¿¤À³°¤«¤é¤Î»ëÅÀ¤Ç¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿Êý¤¬¶Á¤¯¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿È¯¿®¤Þ¤ï¤ê¤ÎÏ¢·È¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
FJ¤Ïweb¤Ç¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥«¥Ë¤ä¥Ö¥ê¤ÎPR¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤âÏ¢·È
¡Ö¤Þ¤¿¡¢Ã´¤¤¼ê°éÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ØÄêÃå¡Ù¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Ç½ÅÐ¤Ç¤Î½»¤Þ¤¤¤Î³ÎÊÝ¤äÈ¢Êª¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¡¢»ÔÄ®¤äµù¶¨¤µ¤ó¤È¤ÎÈó¾ï¤Ë¿¼¤¤Ä´À°¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£FJ¤Î¤è¤¦¤Ê³°ÉôÃÄÂÎ¤ÎÃÎ¸«¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¸½¾ì¤Î¼Â¾ð¤È¤É¤¦¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¤Í¡×
5. CSR¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿·¤·¤¤µùÂ¼ºÆÀ¸¤Î·Á¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤
¡ÖÃ´¤¤¼ê¡×¡ÖÊªÎ®¡×¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É²½¡×¡£ ¤³¤ì¤«¤é¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤Æ»¶Ú¤Ï¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¹Ê¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î»°¤Ä¤ÎÃì¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÀè¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤É¤ó¤ÊÌ¤Íè¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡ÖÇ½ÅÐ¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÃÏÊý¤ÎÌ¤Íè¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤ÎÃÏÊýµù¶È¤Î¤¢¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡×
ÄÅÅÄ¤Ï¤½¤¦¹Í¤¨¡¢¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÉü¶½¤Ï¡¢´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¤¬Æ°¤¤ä¤¹¤¤ÏÀÍý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÀçÂæ¤È¤¤¤¦100ËüÅÔ»Ô¤òÊú¤¨¤ëÅìËÌ¤ÎÈïºÒ¤Ï¡¢Á´¹ñµ¬ÌÏ¤Î´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÅìËÌ¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÅìÆüËÜ¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤¬Éü³è¤·¤Ê¤¤¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤¬Î©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢´ë¶È¤ÎÂ¸Â³¤ò¤«¤±¤ÆÉü³è¤µ¤»¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÎÏ¤¬Æ¯¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö°ìÊý¤Ç¡¢Ç½ÅÐÈ¾Åç¤ÏÃÏÍýÅª¤Ë¤â·ÐºÑÅª¤Ë¤â¤½¤¦¤¤¤¦¾ò·ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»Ù±ç¤¬CSRÅª¤ÊÊ¸Ì®¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ËÍê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¶â¤È»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¿Í¤·¤«´Ø¤ï¤êÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤³èÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸Ä¿Í¤ä´ë¶È¤¬CSR°Ê³°¤ÎÍýÍ³¤Ç´Ø¤ï¤ì¤ë¡Ø»º¶È¡Ù¤ò¤³¤³¤Çºî¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¹¬¤¤¡¢Ç½ÅÐ¤Ï¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î²ô¤Ç¤¹¡£Ë¤«¤Ê¿©Ê¸²½¤â¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÃÏ·Á¤¬¤â¤¿¤é¤¹·Ã¤ß¤â¡¢·Ê¿§¤â¤¢¤ë¡£¤³¤³¤¬¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÎÃÏ¡Ù¤È¤·¤Æ¹¤Þ¤ì¤Ð¡¢¼ã¤¤¿Í¤ä´ë¶È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ´èÄ¥¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÎ®¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤ÎÂç¤¤Ê»Å³Ý¤±¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯3·î27Æü～29Æü¡¢Ç½ÅÐ¤Ç¡ÖÂè3²ó ¿å»ºÌ¤Íè¥µ¥ß¥Ã¥È¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤Î»Ö¹â¤µù¶È¼Ô¤ä¿å»º²ñ¼Ò¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¿å»º¶È¤Î²ÝÂê¤ÈÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¤³¤Î¥µ¥ß¥Ã¥È¤ò¡¢Ç½ÅÐ¤Ç³«¤¯¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤²ÝÂê¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î¿å»º´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¼«Ê¬»ö¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Ë¼¯»ùÅç¸©¿â¿å»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè2²ó ¿å»ºÌ¤Íè¥µ¥ß¥Ã¥È¡×
¡Öº£¸å¡¢ºÒ³²¤¬¤¢¤í¤¦¤È¤Ê¤«¤í¤¦¤È¡¢ÆüËÜÃæ¤ÎÃÏÊý¤ÇµÞ·ã¤Ë¿Í¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾õ¶·¤ÏÉ¬¤ºË¬¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢¤³¤ÎÇ½ÅÐ¤Î¤è¤¦¤Ê¸·¤·¤¤¾ò·ï²¼¤Ë¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢¸ø¶â¤ËÍê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì±´Ö¥Ùー¥¹¡¦»º¶È¥Ùー¥¹¤ÇÉü³è¤Ç¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡£¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëºÒ³²ÂÐºö¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¡ØµùÂ¼ºÆÀ¸¡Ù¤Î´õË¾¤Ë¤Ê¤ë¡£¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤Î»öÎã¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«ÆüËÜÃæ¤òµß¤¦¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°ìÈÖ¤ÎÁÛ¤¤¤Ç¤¹¡×
ÀÐ´¬¤Ç¤«¤Ä¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¼õ¤±¤¿¡Ö²¸¡×¤ò¡¢º£ÅÙ¤ÏÇ½ÅÐ¤Ø¡£ ¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÃÏ°è¤Ç²¿¤«¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¡¢º£ÅÙ¤ÏÇ½ÅÐ¤Î³§¤µ¤ó¤¬Ã¯¤«¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö²¸Á÷¤ê¡×¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÏ¢º¿¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¸Á÷¤ê¡×¤Î¥Ð¥È¥ó¤ò·Ò¤°¤¿¤á¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÇ½ÅÐ¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¡¢º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¡¢Á°¸þ¤¤ËÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£