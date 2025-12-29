株式会社ライフエキスパートは、リュックの隙間にスッと入るサイズの専用ケースに全ての道具がすっぽり収まる、持ち運びに便利な「DIONYSOS携帯コーヒーセット」を、Amazon、楽天市場にて2025年12月から販売開始しました。





■DIONYSOS携帯コーヒーセット 2025年12月販売開始

価格：3,780円(税込)

・＜Amazon＞

https://www.amazon.co.jp/dp/B0G948YFZL

・＜楽天市場＞

https://item.rakuten.co.jp/nattoku-hompo/le011





【これ1つで準備完了】

マグカップ2個、コーヒー豆容器、折りたたみドリッパー、専用ケース、ペーパーフィルターの5点がセットに。買い足し不要で、届いたその日にハイキングへ持ち出せます。





【驚きのコンパクト収納】

全ての道具が専用ケースにすっぽり収まる設計。リュックの隙間にスッと入るサイズ感で、荷物が多いアウトドアでも負担になりません。





【届いた瞬間、外に出たくなる】

マットな質感のマグカップと、豆の鮮度を守る容器、そして全てをスマートにまとめるキャリングケースが付属。デザイン性と実用性を両立させました。





【大切な人とシェアする贅沢】

マグカップが2個付属しているため、パートナーや友人と山頂でのコーヒータイムを共有できます。重ね合わせて収納します。コーヒー豆・粉容器はマグカップの中に入り、全てがコンパクトに。





【衛生的な医療用シリコーン】

ドリッパーには、赤ちゃん用品にも使われる「医療用グレード」のシリコーンを採用。軽量なだけでなく、熱に強く、お手入れも簡単で衛生的です。

折り畳めば厚さ2.5センチになり、割れる心配もないため、アクティブな登山に最適です。





■ペーパーフィルター(V60タイプ)20枚が付属します。





■製品概要

商品名 ：DIONYSOS携帯コーヒーセット

内容物 ：マグカップ大、マグカップ中、コーヒー豆・粉容器、

折りたたみドリッパー、ペーパーフィルター

マグカップ大 ：7.5cm(直径)ｘ8.5cm(高さ)・400ml・ステンレス・98g

マグカップ中 ：7cm(直径)ｘ8cm(高さ)・300ml・ステンレス・81g

コーヒー豆・粉容器：5.1cm(直径)ｘ6.5cm(高さ)・110cc・

アルミニウム・20g

折り畳みドリッパー：9.5cm(直径)ｘ2.5cm(高さ)・

医療用グレードシリコーン・60g

総重量(全てが専用ケースに入った状態)：370g