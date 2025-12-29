株式会社フレスタホールディングスのグループ企業である株式会社広島アグリネットファーム(広島県三原市、代表取締役社長：宗兼 陽一)は、三原市佐木島にある自社農場で栽培した、フレスタプライベートブランドBimiSmileである「スイートルビートマト」を以下の日程で2025年度初出荷(出荷期間は11月から7月)いたします。





●2025年11月24日(月)：フレスタ上天満店

※順次、展開店舗を拡大予定









【スイートルビートマトとは】

フレスタが本当においしいトマトを求めて、三原市佐木島で丹精込めて作ったオリジナルトマト。糖度8度以上と高糖度ながら、やわらかく、小さいお子様にも食べやすいトマトです。

スイートルビーの品種は中玉種で糖度の高い「フルティカ種」を養液栽培と特殊なフィルムを使って行う「アイメック農法」で栽培しています。また、糖度選果機を導入。1粒1粒糖度を測定し糖度8度以上をクリアしたトマトのみスイートルビーとして販売します。

日本野菜ソムリエ協会(所在地：東京都中央区、理事長：福井 栄治)主催の「野菜ソムリエサミット」の特別企画として開催された、「第1回全国ミニトマト選手権」(以下、本選手権)で、広島アグリネットファームが育てた「スイートルビー」は、栄えある【金賞】を受賞いたしました。プロも認めたおいしいトマトをぜひご賞味ください。





スイートルビートマト









■地域貢献とSDGsへの取り組み

フレスタホールディングスは、以下の取り組みを行っています：

1.雇用創出による島の活性化

佐木島での自社農場運営を通じ、島内に新たな雇用を生み出しています。





2.加工品の開発によるフードロス削減

店頭に並ばない規格外トマトを活用し、「トマトドレッシング」などの加工品へ展開。

資源を無駄にしない循環型の取り組みを進めています。









■未来への想い

フレスタホールディングスは、持続可能な農業を通じた地域社会の発展に貢献してまいります。

スイートルビートマトを通じて、広島から日本全国へ、環境と健康にやさしい食文化を発信します。ぜひこの機会にお試しください。









＜会社概要＞

企業名称 ： 株式会社広島アグリネットファーム

所在地 ： 〒723-0022 広島県三原市鷺浦町向田野浦2543

ホームページ： https://www.fresta.co.jp/agrinetfarm/

農場長 ： 滝田 守

事業内容 ： 農業





企業名称 ： 株式会社フレスタホールディングス

所在地 ： 〒731-0103 広島市安佐南区緑井5丁目18番12号

ホームページ ： https://www.fresta.co.jp/holdings/

代表取締役社長： 宗兼 陽一

事業内容 ： グループ会社の事業統括及びシェアードサービス事業





■一般のお客様からのお問い合わせ先

株式会社フレスタホールディングス

グループ管理本部 ： 渡辺

TEL ： 082-207-4040

お客様相談窓口 TEL： 0120-100-365