ワインのコルク抜きに苦労しない！驚きの使いやすさ＆低価格を実現した「DIONYSOS ワインオープナー」発売
株式会社ライフエキスパートは、高価なヴィンテージ用オープナーに匹敵する、驚きの使いやすさを実現した新商品「DIONYSOS ワインオープナー」を2025年12月より発売いたしました。
■【ヴィンテージワインからテーブルワインまで】
どんなワインのコルクも「スポッと」抜ける快感！
高価なオープナーに匹敵する性能を実現しました！
DIONYSOS ワインオープナー
価格：3,780円(税込)
DIONYSOS ワインオープナー 2025年12月販売開始
＜Amazon＞
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GBF6NT7V
＜楽天市場＞
https://item.rakuten.co.jp/nattoku-hompo/le013
■【こんなお悩みはありませんか？】
・ちゃんと自宅で保存しておいたはずのワインなのに、コルクがボロボロになってしまっていて、うまく開けられない。
・ヴィンテージワインのコルクを開けるときに失敗したくない。
・自宅で普段飲みのワインをヴィンテージワイン飲むように、優雅に楽しみたい。
・コルクを抜くのに力を入れ過ぎて、手が痛くなる。
・せっかくのワインを開けるのが億劫になってしまう。
特徴
■【DIONYSOSオープナーが全て解決します！】
ヴィンテージのデリケートな古コルクはもちろん、日常的に飲む普通のワインの硬いコルクも、驚くほど簡単に、そしてスムーズに、気持ち良く、スポッと抜き取ることができます！
商品イメージ(1)
■【性能の秘密】
・2枚刃とスクリューのハイブリッド設計：古いコルクを崩さず、新しい硬いコルクはしっかりとらえます。
・コルクに優しい設計：どんな状態のコルクでも、瓶の首にしっかりと固定し、コルクを傷つけずに引き抜くことができます。
・女性の方でも、握力の弱い方でも、ストレスなくワインを楽しめます。
使用イメージ(1)
商品イメージ(2)
使用方法
使用イメージ(2)
サイズ
＜製品概要＞
商品名 ：DIONYSOS ワインオープナー
価格 ：3,780円(税込)
総重量(全てが専用ケースに入った状態)：284g
内容物 ：オープナー(2枚刃、スクリュー、スクリュー・ケース)、専用ケース
サイズ・重量：2枚刃(7cm、6.3cm)・93g、スクリュー(6cm)・46g、合計139g