株式会社ライフエキスパートは、高価なヴィンテージ用オープナーに匹敵する、驚きの使いやすさを実現した新商品「DIONYSOS ワインオープナー」を2025年12月より発売いたしました。









■【ヴィンテージワインからテーブルワインまで】

どんなワインのコルクも「スポッと」抜ける快感！

高価なオープナーに匹敵する性能を実現しました！





＜Amazon＞

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GBF6NT7V

＜楽天市場＞

https://item.rakuten.co.jp/nattoku-hompo/le013









■【こんなお悩みはありませんか？】

・ちゃんと自宅で保存しておいたはずのワインなのに、コルクがボロボロになってしまっていて、うまく開けられない。

・ヴィンテージワインのコルクを開けるときに失敗したくない。

・自宅で普段飲みのワインをヴィンテージワイン飲むように、優雅に楽しみたい。

・コルクを抜くのに力を入れ過ぎて、手が痛くなる。

・せっかくのワインを開けるのが億劫になってしまう。





■【DIONYSOSオープナーが全て解決します！】

ヴィンテージのデリケートな古コルクはもちろん、日常的に飲む普通のワインの硬いコルクも、驚くほど簡単に、そしてスムーズに、気持ち良く、スポッと抜き取ることができます！





■【性能の秘密】

・2枚刃とスクリューのハイブリッド設計：古いコルクを崩さず、新しい硬いコルクはしっかりとらえます。

・コルクに優しい設計：どんな状態のコルクでも、瓶の首にしっかりと固定し、コルクを傷つけずに引き抜くことができます。

・女性の方でも、握力の弱い方でも、ストレスなくワインを楽しめます。





＜製品概要＞

商品名 ：DIONYSOS ワインオープナー

価格 ：3,780円(税込)

総重量(全てが専用ケースに入った状態)：284g

内容物 ：オープナー(2枚刃、スクリュー、スクリュー・ケース)、専用ケース

サイズ・重量：2枚刃(7cm、6.3cm)・93g、スクリュー(6cm)・46g、合計139g