2025年12月26日（金）に配信いたしました「『2026新春スイーツ福袋』を12月26日（金）より限定発売」に関するプレスリリースにおきまして、掲載内容の一部に誤りがございました。ご検討・ご購入を予定されているお客様および関係者の皆様に、ご迷惑と混乱をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。 下記の通り、内容を訂正させていただきます。 記■訂正内容オンラインショップ「TABLES ONLINE」限定福袋（先着順・各60個限定）商品名：2020年新春福袋「竹」 誤 （3）tables laboロゴ入り風呂敷と保冷バック大付き 正 （3）保冷バック大付き ※風呂敷は含まれません商品名：2026年新春福袋「梅」】 誤 （4）tables laboロゴ入り風呂敷付き 正 （4）の削除 ※風呂敷は含まれませんまた、リード文においても、一部商品の特典にもかかわらず、すべての福袋に風呂敷が付いていると誤解を与えかねない表現となっておりました。本表現につきましても、重ねてお詫び申し上げます。※なお、その他の内容に変更はございません。 本件につきましては、社内確認体制の不十分さが原因であり、再発防止に向けて確認工程の強化を徹底してまいります。今後とも、より正確で信頼性の高い情報発信に努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。以 上

