株式会社ライフエキスパートは、畳めば厚さわずか2.5cmになる、「DIONYSOSコーヒー用シリコーンドリッパー」をAmazon、楽天市場にて2025年12月から販売開始しました。





■DIONYSOSコーヒーシリコーンドリッパー 2025年12月販売開始

価格：1,880円(税込)

・＜Amazon＞

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GBL71N7K

・＜楽天市場＞

https://item.rakuten.co.jp/nattoku-hompo/le012





「折りたたみ式は便利だけど、シリコーンの臭いが気になる…」「抽出が安定しない…」そんな悩みを解消するために生まれたのが、 赤ちゃんの哺乳瓶にも使われる高品質な医療用シリコーンを採用。一般的なシリコーン製品にありがちな独特のゴム臭がなく、コーヒー本来の香りを損ないません。





【どこへでも連れ出せる機動力】

わずか2.5cmに縮むボディは、バッグの隙間にスッと収まります。キャンプの朝、登山の頂上、あるいはオフィスのデスクで。場所を選ばず、贅沢なコーヒータイムを演出します。





【高機能・高品質な素材を使用】

自分用にはもちろん、コーヒー好きな方へのプレゼントにも最適です。





【徹底的にこだわった抽出構造】

表面の小さな段差は、計算された空気の通り道。これがフィルターとドリッパーの間に適度な隙間を作り、お湯の滞留を防ぎます。さらに底面の3つ穴構造により、お湯を注ぐスピードで味のコントロールが可能に。初心者からこだわり派まで納得の1杯を淹れられます。





■製品概要

商品名 ： DIONYSOSコーヒードリッパー

スタイル；折り畳み式

素材 ： 医療用グレードシリコーン

サイズ(収納時) ： 9.5cm(直径)ｘ2.5cm(高さ)

サイズ(伸ばした状態) ： 9.5cm(直径)ｘ7.5cm(高さ)

重量 ： 60g