わずか厚さ2.5cmに折り畳める「DIONYSOSコーヒーシリコーンドリッパー」新発売
株式会社ライフエキスパートは、畳めば厚さわずか2.5cmになる、「DIONYSOSコーヒー用シリコーンドリッパー」をAmazon、楽天市場にて2025年12月から販売開始しました。
■DIONYSOSコーヒーシリコーンドリッパー 2025年12月販売開始
価格：1,880円(税込)
・＜Amazon＞
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GBL71N7K
・＜楽天市場＞
https://item.rakuten.co.jp/nattoku-hompo/le012
「折りたたみ式は便利だけど、シリコーンの臭いが気になる…」「抽出が安定しない…」そんな悩みを解消するために生まれたのが、 赤ちゃんの哺乳瓶にも使われる高品質な医療用シリコーンを採用。一般的なシリコーン製品にありがちな独特のゴム臭がなく、コーヒー本来の香りを損ないません。
【どこへでも連れ出せる機動力】
わずか2.5cmに縮むボディは、バッグの隙間にスッと収まります。キャンプの朝、登山の頂上、あるいはオフィスのデスクで。場所を選ばず、贅沢なコーヒータイムを演出します。
【高機能・高品質な素材を使用】
自分用にはもちろん、コーヒー好きな方へのプレゼントにも最適です。
【徹底的にこだわった抽出構造】
表面の小さな段差は、計算された空気の通り道。これがフィルターとドリッパーの間に適度な隙間を作り、お湯の滞留を防ぎます。さらに底面の3つ穴構造により、お湯を注ぐスピードで味のコントロールが可能に。初心者からこだわり派まで納得の1杯を淹れられます。
■製品概要
商品名 ： DIONYSOSコーヒードリッパー
スタイル；折り畳み式
素材 ： 医療用グレードシリコーン
サイズ(収納時) ： 9.5cm(直径)ｘ2.5cm(高さ)
サイズ(伸ばした状態) ： 9.5cm(直径)ｘ7.5cm(高さ)
重量 ： 60g