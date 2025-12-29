一般社団法人まほら天理では、「日本誕生の舞台・山の辺の道周辺の歴史・物語を発信する企画」に対するクラウドファンディングを2026年1月31日まで行っています。





メイン画像





私たちは、国家誕生の舞台ともなった、やまのべ・布留の里といわれる、この地域が有する歴史遺産・文化資源を活かし、国家誕生の歴史を語るコンテンツを造成し、広く発信することで歴史認識に一石を投じると共に、地域振興を図りたいと考えています。









■企画について

列島にはじめて国家が誕生した古墳時代前期、その中心は桜井(纏向)と最古の道・山の辺の道周辺(天理)です。大和古墳群(広義)には国を興した大王・崇神天皇の陵墓、景行天皇の陵墓をはじめ、さらに古い初期ヤマト王権の大王墓である西殿塚古墳(科学的に確定といえる)があります。





卑弥呼が神託によって多くの国々の共存・共栄をはかった時代から、権威と力による統治という国家が誕生する時代の移り変わりの舞台が、まさにこの地域です。





これまで、古墳時代前期の考古学的研究は進んできているものの、そうした時代の記録がないことから国家誕生の時代を語る取組みはなされずにきています。しかしながら、この地に現存する西殿塚古墳等から出土する土器類、また、古墳の規模や場所といったその性格を考えると、日本最初の国家興隆が脳裏に浮かんできます。





私たちは、地域の魅力を発信するセミナーや、歴史・物語を発信する新たなコンテンツを造成し、国家誕生の時代に光を当てる取組みを行います。









■プロジェクト概要

プロジェクト名： 「日本誕生の舞台・山の辺の道周辺の歴史・物語を広く発信！」

する企画へのクラウドファンディング実施

期間 ： 2025年11月4日(火)～2026年1月31日(土)

URL ： https://congrant.com/project/mahora/19467









■団体概要

商号 ： 一般社団法人まほら天理

代表者 ： 理事長 鈴木 洋

所在地 ： 〒632-0015 奈良県天理市三島町181-207号

設立 ： 2012年12月

事業内容： 地域振興に取り組む(非営利法人)

URL ： http://mahoratenri.com