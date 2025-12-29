ディズニーリゾート隣接の舞浜イクスピアリで「K-ビューティー」旋風… 初日300名来場で行列も
年末の休日を迎え、多くの人で賑わう舞浜イクスピアリに、韓国の最新トレンドエリアが出現しました。
DOOK'N DOOK'N運営事務局は、12月28日（日）から開催中の「K-BEAUTY TOKYO POPUP」において、オープン初日だけで約300名の来場者を記録したと発表しました。会場である「aiicosme」店舗前には、イベント開始直後からK-ビューティーファンや家族連れが詰めかけ、盛況を見せています。
今回のポップアップには、スキンケアからメイクアップ、ボディケアまで、韓国で急成長中の厳選された20ブランドが集結しました。
特に、ディズニーリゾートの玄関口という立地特性上、地方からの観光客や海外からの旅行客も多く立ち寄り、グローバルなK-ビューティーの人気を証明しました。現場では「NEWYSIS」や「SKIN SIGNAL」など、日本初上陸を含む多様なブランドを一箇所で見られる点が高く評価されています。
運営事務局は「予想を上回る来場数に対応するため、イベントスタッフを増員し、快適な観覧環境を提供している」とし、「30日の最終日まで多くの来場が見込まれる」と述べました。
【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】
DOOK'N DOOK'N 運営事務局
※本プレスの内容は、株式会社BRAND WARPがマーケティングパートナーとして内容を保証します。
配信元企業：株式会社ブランドワープ
DOOK'N DOOK'N運営事務局は、12月28日（日）から開催中の「K-BEAUTY TOKYO POPUP」において、オープン初日だけで約300名の来場者を記録したと発表しました。会場である「aiicosme」店舗前には、イベント開始直後からK-ビューティーファンや家族連れが詰めかけ、盛況を見せています。
今回のポップアップには、スキンケアからメイクアップ、ボディケアまで、韓国で急成長中の厳選された20ブランドが集結しました。
特に、ディズニーリゾートの玄関口という立地特性上、地方からの観光客や海外からの旅行客も多く立ち寄り、グローバルなK-ビューティーの人気を証明しました。現場では「NEWYSIS」や「SKIN SIGNAL」など、日本初上陸を含む多様なブランドを一箇所で見られる点が高く評価されています。
運営事務局は「予想を上回る来場数に対応するため、イベントスタッフを増員し、快適な観覧環境を提供している」とし、「30日の最終日まで多くの来場が見込まれる」と述べました。
【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】
DOOK'N DOOK'N 運営事務局
※本プレスの内容は、株式会社BRAND WARPがマーケティングパートナーとして内容を保証します。
配信元企業：株式会社ブランドワープ
プレスリリース詳細へ