乾燥する日本の冬に「K-ダーマ・ヴィーガン」の提案… 舞浜「DOOK′N DOOK′N」ポップアップ、初日300名が殺到
2025年12月28日、千葉・舞浜イクスピアリにてK-ビューティーの最前線を体験できるポップアップストア「DOOK'N DOOK'N」が開幕しました。
主催の小商工・市場振興公団（SEMAS）と運営事務局によると、オープン初日だけで300名を超える来場者が訪れ、特に「実力派スキンケア」ブースが高い関心を集めました。
今回のポップアップでは、成分と機能性にこだわった韓国スキンケアブランドが集結しています。
注目は、健康的なカラーフード成分を活用し、ヴィーガン認証を取得した「Tovegan （トゥービーガン）」です。肌に優しい成分で敏感肌の消費者から高い評価を得ています。
また、「celq:ne （セルクネ）」は、専門的なダーマテクノロジーをベースにした高機能スキンケアを披露し、自宅で手軽にサロン級のケアができる点をアピールしました。
さらに、「jeisia （ジェイシア）」は自然由来成分をたっぷり使用した低刺激スキンケア製品を展開し、「Simplete （シンプレ）」は忙しい現代人のためにスキンケアの段階を最小限に抑えた「スキップケア」アイテムを提案し、注目を浴びました。
会場では各ブランドのテクスチャーや香りを直接確認できるほか、QRコードを通じてQoo10 Japanでのお得な購入も可能です。本イベントは12月30日（火）まで開催されます。
【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】
DOOK'N DOOK'N 運営事務局
※本プレスの内容は、株式会社BRAND WARPがマーケティングパートナーとして内容を保証します。
配信元企業：株式会社ブランドワープ
